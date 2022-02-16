Советские десантники в Афганистане. Вспоминает Михаил Симонов
Из общего ряда «афганских» интервью «Специнформа» эту встречу выделяет уже сама мотивация: товарищ гвардии старший сержант Симонов пришёл сюда не для того, или, корректнее выражаясь, не столько для того, чтобы рассказать о своей войне мне или вам. Это самое настоящее отцовское назидание сыновьям, ещё только начинающим готовиться к вступлению в самостоятельную жизнь. А научить их (и нас с вами за компанию) у Михаила Юрьевича найдётся чему.
За время службы в рядах Советской Армии Михаил Симонов столкнулся с массой жизненных вопросов, однозначно правильных ответов на которые не бывает ни в военное время, ни в мирное. Москвич, мечтавший о военной службе в ВДВ, мечту свою осуществил. От войны не отказывался, на войну не напрашивался. Из гайжюнайской учебки попал в Афганистан — прямо в «артель». Командовал 122-миллиметровым орудием Д-30. Прикрывал своих и давал прикурить «духам». Побывал в разных «переплётах».
Несмотря ни на что, сумел остаться человеком, вернулся с войны. Позже нашёл силы и вернулся с войны ещё раз и неизвестно какое из возвращений было долгожданнее. На память о службе и об Афганистане сохранил медаль «За боевые заслуги» и военный билет с подписью гвардии подполковника Востротина.
От себя лично благодарю Михаила Юрьевича за найденную возможность поделиться именно в такой форме своими воспоминаниями и размышлениями.
Часть первая — на ваших экранах.
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