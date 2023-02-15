Советские «бортачи» в Афганистане. Вспоминает Владимир Важенин. Часть первая
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Владимир Важенин, борттехник военно-транспортного вертолёта Ми-8 в принципе не мог быть допущен к военной службе. По здоровью. Однако это не помешало товарищу Важенину побывать на Афганской войне и, помимо своих привычных обязанностей, вплотную познакомиться с работой воздушного стрелка и даже попробовать примеряться к задачам, стоящим перед лётчиками.
На мой взгляд, лётно-технический состав, принимавший участие в афганских событиях, и особенно интересен из-за специфики боевой работы и почему-то незаслуженно обойдён вниманием. Буду эту ситуацию посильно исправлять и попутно порекомендую вам обратить внимание на это видеоинтервью. В общем и целом советские вертолётчики проходят по всему циклу «Мы воевали в Афгане» особо яркой нитью. Как отмечают многие ветераны Афганистана — по праву. Горжусь знакомством с каждым из них и надеюсь, тема ВВС и армейской авиации ещё не раз будет поднята в «афганском» сериале «Специнформа.
Но вернёмся к нашему гостю. В первой части беседы с борттехником Важениним выясним какой из видов полётов на вертолёте самый сложный, что делать, если в вертолёт попала ракета, всем ли в Ми-8 хватит парашютов и что думать раненым десантникам, наблюдающим как экипаж по приказу командира экстренно покидает борт с остановившимися на высоте двигателями.
Это первая часть рассказа Владимира Важенина о боевых и трудовых подвигах советских «бортачей» в Афганистане. Во второй части побеседуем об обстрелах аэродрома и внезапных ударах реактивными снарядами, о практических мерах по спасению борта и экипажа от «Стингеров», узнаем стоит ли сразу стрелять в союзников, из лучших побуждений спешащих к вынужденно севшему в пустыне вертолёту, выясним чем может быть опасен ночной групповой полёт над Афганистаном и как тут может помочь чутьё борттехника.
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