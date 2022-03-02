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Наступление продолжается: как проходит специальная военная операция по защите Донбасса

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Под контроль российских военнослужащих полностью перешел крупный областной центр Херсон. Полностью блокирован Мариуполь. С севера и востока окраины города занимают бойцы ДНР. Подразделения российской армии блокируют с западного направления.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q2KV6K-B-rA
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 16330 14804
    Руса два часа назад

      Необходимо МО РФ заблокировать бандеровские и нацисткие СМИ,
      а также телевидение или уничтожить телевышки.
      Взять под контроль работу операторов мобильной связи и
      Интернета “незалежной”.

      • 5209 3898
        WalentinРуса час назад

          Надо также срывать жовто-блакитную символику. И это не моё мнение, я просто с ним согласен. Дело в том, что эта символика поднимает дух местных нациков, так как ассоциируется не с Украиной как государством, а с нациским режимом. Колеблющимся кажется, что раз есть симыолы власти, значит и власть их ещё сильна.

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