Наступление продолжается: как проходит специальная военная операция по защите Донбасса
Под контроль российских военнослужащих полностью перешел крупный областной центр Херсон. Полностью блокирован Мариуполь. С севера и востока окраины города занимают бойцы ДНР. Подразделения российской армии блокируют с западного направления.
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Необходимо МО РФ заблокировать бандеровские и нацисткие СМИ,
а также телевидение или уничтожить телевышки.
Взять под контроль работу операторов мобильной связи и
Интернета “незалежной”.
Надо также срывать жовто-блакитную символику. И это не моё мнение, я просто с ним согласен. Дело в том, что эта символика поднимает дух местных нациков, так как ассоциируется не с Украиной как государством, а с нациским режимом. Колеблющимся кажется, что раз есть симыолы власти, значит и власть их ещё сильна.
По первому каналу ТВ показали, что наши воины в городах и селах уже снимают украинские флаги.
Сняли флаг “незалежной” и в Москве.
Это очень правильно.