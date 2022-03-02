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Иранская душа

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Цитаты великих людей.

«Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев» (с) Джо Байден

PS. По событиям.

1. Ночью начался штурм Мариуполя, идут бои.
2. Зачистка Херсона почти закончена, ночью ВС РФ были уже в центре города. Занят ряд ключевых объектов.
3. Развивается наступление на Николаев.с целью блокирования города.
4. Продолжались активные бои на окраинах Харькова. Продолжилось уничтожение военных объектов.
5. Ночью расхреначили базу той самой 95-й бригады, которая в 2014-м году обстреливала Славянск с Карачуна.

https://t.me/boris_rozhin – продолжение трансляции по Украине тут

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7471188.html
Метки: идиоты, иран, США, Украина, юмор
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 21696 18166
    марина два часа назад

      какая потрясающая новость от Касада -старпер опять ошибся .

    • 16318 14792
      Руса час назад

        Байден вновь ошибается.
        Как бы там ни было, но Иран уже является членом ШОС.
        Кроме этого, Иран может стать и членом ЕАЭС.
        Иран– стратегический партнёр России на Ближнем Востоке и её
        союзник в Сирии.

      • 8740 6460
        чужой час назад

          Мне иранцы не нравятся и сердца тоже.
          Я люблю баранину. Вообще не воняет.

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