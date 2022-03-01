Греческий телеканал SKAI показал в прямом эфире интервью с греком Георгиосом Киураносом, проживающим в Мариуполе. Но неожиданно для его руководителей, которое рассчитывали на очередное русофобское шоу, все пошло не так.

«Значит, вы останетесь в Мариуполе, не думаете ли вы оттуда уехать?», — спросил ведущий шоу Димитрис Иконому во время дискуссии с Г. Киуранасом.

«Как уехать, если вы выйдете на улицу, бригада «Азов», которая состоит из украинских фашистов, они вас убьют. Как выехать?», — заявил к досаде ведущих шоу Киуранос.

«Георгиос Киуранос, — комментирует его интервью греческая газета «Русские Афины», — оказался отчаянно смелым человеком, раз решился на данное интервью. Все собеседники “Русских Афин”, с которыми мы связались, говорили, что они боятся нацистов. Речь идет, прежде всего, о членах добровольческого военизированного формирования “Азов”, которое с 2015 года взяло под своё крыло МВД Украины.

Видео, появившееся два дня назад в украинских топиках Телеграм, показало, как “захватчики убивают мирных жителей Мариуполя”. Однако зрители сразу обратили внимание на желтые повязки и форму ВСУ на участниках расправы».

«По мнению наших источников, — пишет греческая интернет-газета «Русские Афины», — это, вероятно, были бойцы подразделения “Азов” или “территориалы”, получившие оружие, которые убивали жителей, пытавшихся покинуть город. Так как у них “есть приказ никого не выпускать из города”». Это издание хорошо осведомлено о событиях на Украине, поскольку его главный редактор – Павел Онойко, выходец из Киева и в Греции проживают десятки тысяч заробитчан с «незалежной».

«Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя, потому что они создали крепость, — заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. — Те подразделения, которые отступают с линии фронта, уходят в Мариуполь. Людей до сих пор оттуда не выпускают, гражданское население. Они минируют большую часть города. Поэтому большая сложность, потому что заход в жилые кварталы принесет большие жертвы», — подчеркнул он, добавив, что украинские военные держат мирных жителей в заложниках, поскольку «боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины».

О том, что жители городов и населенных пунктов Украины оказались фактически в заложниках у укронацистов, свидетельствуют и другие сообщения.

Штаб обороны ДНР в Донецке известил, что 1 марта солдаты украинских националистических формирований обстреляли мирных жителей города Волноваха, когда группа гражданских с белым флагом хотела покинуть город. А жительница Сартаны сообщает: «Ребята, выезд из Сартаны — перегорожен, объезжать по полям нельзя, там мины. Машина на наших глазах взорвалась!!!!! Есть небольшая грунтовка по-над дачами. Будьте внимательны!»

В заложники взяты жители украинской столицы, которыми неонацисты прикрываются как живым щитом. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о развертывании реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на площади Тараса Шевченко на западной окраине Киева. Цель «Градов» — район аэродрома Гостомель, ранее занятый российскими военными. Установка артиллерийских и других вооружений среди городской застройки — давно известная тактика, «этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах», сказал представитель Минобороны. «Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением», — подчеркнул Конашенков.

Смерть и террор царят сегодня на улицах украинской столицы, где орудуют банды, которым режим Зеленского бесконтрольно раздал десятки тысяч автоматов, сообщают из Киева.

В городе — полнейшая неразбериха. Для поддержания нужного градуса истерии постоянно забрасываются фальшивки о «метках корректировки огня» из краски и изоленты, которые якобы расклеивают по городу «российские диверсанты». О «фиолетовых лампах», которые будто включают в квартирах ночью, чтобы указать российским самолетам путь в направлении украинского Минобороны и Генерального Штаба. Это при том что сегодня, в век спутниковой навигации, не только ракеты и самолеты, но и простая артиллерия наводится по координатам со спутниковых карт. А фиолетовые лампы включают ночью несчастные садоводы, освещающие ими рассаду. Теперь этих садоводов убивают, выламывая двери в их квартиры.

Уличная шпана и выпущенные Зеленским из тюрем уголовники избивают киевлян, убивают их на улицах города, грабят алкомаркеты и ювелирные магазины. Друг друга арестовывают, обстреливают и избивают даже сотрудники СБУ, национальной полиции, армии и теробороны.

Ночью неизвестными был взят штурмом один из участков киевской полиции. Жители, сидящие по домам (в Киеве объявлен запрет на выход из дома!), практически постоянно слышат звуки перестрелок. Это грабят и насилуют вооруженные «тероборонцы». Первые сутки полиция Киева еще считала тела убитых, сейчас этим уже никто не занимается.

Как сообщил из Киева информатор сайта Politnavigator Михаил Рябов, жители Харькова тоже фактически взяты в заложники. «Все высотные дома на проспекте Победы в городе переоборудованы в огневые точки. На верхних этажах установлены крупнокалиберные пулеметы, на крышах — минометные расчеты. Жителям запретили покидать свои квартиры», — сказал он.

Киевским режимом формируются диверсионные группы для обвинения России в неоправданных разрушениях. «Под руководством Главного управления разведки МО Украины сформировано двенадцать специальных подразделений из представителей ДУК «Правый сектор»* для целенаправленного разрушения инфраструктуры городов и убийств мирных жителей для последующего обвинения в этом РФ», — указал источник сайта.

Украинские военные используют мирных граждан в качестве живого щита, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», — указал министр.

А президент России Владимир Путин на недавнем оперативном совещании с членами Совета безопасности отметил, что «шайка наркоманов и неонацистов в Киеве взяла в заложники украинский народ». За то, чтобы освободить его от этого преступного режима, и идет сейчас битва на Украине.

О том, что Украина оказалась в заложниках у неонацистов признают уже и иностранные СМИ. Так турецкая газета dikGazete опубликовала статью под заголовком «Против кого Россия борется на Украине», в которой рассказывает об истории преступлений бандеровцев.

«Мировая общественность, — говорится, в частности, в этой статье, — закрывает глаза на шествия нацистов и их военную деятельность на Украине. Конечно, Запад, в том числе посредством этой напряженности продолжает свою “операцию” в отношении России. В числе целей Запада — расширение НАТО к границам России. Главная цель состоит в том, чтобы ослабить, а затем раздробить Россию. Потому что в руках России находятся значительные мировые ресурсы. В том числе и богатства Арктики. Россия нажала на кнопку, чтобы разгромить эту бандеровскую банду, которую она считает террористами. Россия решила свергнуть этот неонацистский режим», — отмечает турецкая газета.

Как известно, неонацисты захватили власть на Украине при активной поддержке Запада, который вооружил их до зубов и сейчас продолжает вести в их поддержку яростную информационную войну, обрушив на России волну санкций.

Как указала в интервью агентству РИА Новости советник президента Сирии Башара Асада Луна Шибль, Запад привык делать ставку на экстремистские силы.

«Исторически Запад и США, — отметила она, — поддерживали нацистов, и так было в первые годы Второй мировой войны, когда они поддержали Гитлера. И в частности, позиция США внешне, но не по содержанию, начала меняться в отношении нацистов только после того, как поменялся расклад сил в пользу России. Поэтому разговоры о том, что между Западом и нацистами вражда — это большая ложь. Если мы рассмотрим основы идей нацистов и радикалов, то поймём, что они одинаковы. И в начале прошлого века именно Запад создал радикалов и использовал их для запугивания народов и после использовал их как действующий инструмент для оккупации стран под предлогом борьбы с терроризмом».

Сегодня, добавим, он использует их на Украине для борьбы с Россией.