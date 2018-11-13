Новости Украины и Новороссии 13 ноября 2018

“Добрый, но не слабый”: Что ждут в Донбассе от нового главы ДНР Дениса Пушилина

Спецкор “Комсомольской правды” Дмитрий Стешин увидел своими глазами, как в республике прошли выборы.

«Добрый, но не слабый!»

Это была безумная идея, «отпраздновать» завершение выборов грандиозным салютом в центре Донецка. Потому что после первого взрыва, я слетел с табуретки. Город накрыл «Град», я хорошо знаю, как он звучит в городской застройке – как шифер трескающийся в костре. Но землю не качало и стекла не сыпались. Я выглянул в окно – бульвар был пуст, лишь какой-то человек, бежал, прижавшись к стене дома и задрав голову в небо: будто хотел увидеть «свой» снаряд. Так все делают по-началу, вместо того чтобы лежать, вжавшись в землю. В стеклах высотки напротив я увидел отражение разноцветных всполохов и все понял. Явка превысила порог, Дениса Пушилина выбрали!

Не могли не выбрать, выбор был невелик. Я знал Дениса Владимировича с весны 2014-го. Умный. Хорошо говорит. По мнению людей, которые знакомы с ним ближе: «Добрый, мягкий». И уточняли обязательно: «Добрый, но не слабый! Не путайте!». Возможно, после четырех лет «военного коммунизма с капиталистическим лицом», это важная добродетель. Одно могу сказать точно, именно он, став этой осенью и.о. главы ДНР, еще до выборов, молча и без разговоров, без скандальных дебатов в Народном совете, распорядился не брать коммунальные платежи с семей, где есть погибшие на фронте. Прошлая власть принять такой закон не смогла… Надеюсь, это решение шло от души, а не от политтехнологов. С другой стороны, почему мы все хорошие дела привыкли называть пиаром?

- Может, такой человек и нужен сейчас Донбассу, подчеркнуто-мирный? – говорит мне донецкая поэтесса Анна Ревякина:

- Многим не нравится, что Пушилин не ходит в военной форме, носит костюмы. Ты понимаешь, наша милитаризация, внешняя, она выгодна киевским властям – всегда можно кивать на военщину, на «сепаратистов захвативших мирный Юго-Восток». И еще, как мне кажется, Пушилин принесет нужную нам системность. Управлять даже таким маленьким государством сложно. Да предложи любому занять место Пушилина, думаешь, каждый согласится?

- Что ты ждешь от политики нового главы? Что считаешь важным?

- Я раньше называла Донецк – «город-до», теперь он для меня «город-между», это выматывает. И вообще, я не только поэтесса, я экономист по профессии. У Пушилина есть шанс вернуть в республику предпринимательство. Об этом не говорили вслух раньше, но все знали – предпринимательство у нас просто вымирало в последние годы.

Домашнее горе

Утром в день выборов я спустился в лавку под домом – привык покупать там свежую выпечку. Стоит она в Донецке оглушительно дешево – потрясающий круасан, с кунжутом и безумной начинкой из пюре и сыра – 22 рубля. Артем, хозяин лавки и он же продавец (иначе не вытянуть бизнес), суетился с лотками хлеба.

- Проголосовал?

Артем поставил лоток, чтобы сделать красноречивый, но неприличный жест в сторону линии фронта. Артем пережил вместе с республикой ВСЕ. В 14-м у него «отжали» несколько грузовичков его мелкооптовой фирмы, а в 16-м неожиданно вернули. Один вернули, но и на этом спасибо. Как все порядочные донецкие бизнесмены «посидел на подвале» – «плохо сдавал налоги». Посадили его в теплом сентябре, выпустили в холодном октябре – в тех же шортах и майке. Ассортимент в его магазине причудливый – треть товаров местного производства, треть – украинского, типа «Одэсский сок с сiлью» все остальное – российское. Мед, кетчупы, лимонады…

- Ты не жалеешь, что вот так все получилось?

Артем неожиданного говорит:

- У меня же родители в Славянске.

- Как они там?

- Ко мне в гости съездить, значит, пять часов потом посидеть в СБУ – из-за брата моего, он … в чинах, скажем так. Я бы не смог жить в такой Украине, пришлось бы куда-то уезжать, горе мыкать. А так – дома. Дома и солома едома. В курсе? Брать будешь чего?

- Я хотел к бабушкам съездить в бомбоубежище. Думаю, гостинцев каких взять.

Артем отправляет меня на оптовый рынок к знакомой продавщице, и советует: «молочки им возьми свежей, остальное должно у них быть».

«Своей смертью умру, назло!»

В этом бомбоубежище были журналисты со всего мира. Место фактурное – мертвые кварталы частного сектора Донецка, терриконы, закрытые шахты. Ни одного целого стекла в округе. И … чистый асфальт. Меня всегда это поражало на Донбассе – чистота в зоне боевых действий. С пакетами на перевес я спускался под землю, в ледяной холод. Когда закупался на рынке, рассудил: «ну, гуманитарные макароны у бабушек-то должны быть!». Сейчас! Лия на электроплитке жарила свеклу на растительном масле – вот и весь обед. Соседи подарили целый мешок, сами под обстрелами, но огород сохранили. А гуманитарщики не приезжали давным-давно. Мало кто знает, что в последние годы в Донбассе практически прикончили волонтерско-гуманитарное движение. Сначала запретили снабжать армию. Официальная установка: «У нас все есть!». Офицер ДНР, трясясь от злобы рассказывал мне:

- Знаешь, сколько по линии фронта у укров беспилотников? Больше тысячи! У них это расходный материал. Мы их сбиваем, перехватываем, а им волонтеры новые привозят. А у нас? У нас летехе говорят: вот беспилотник, он стоит 100 тысяч рублей, головой отвечаешь, если его потеряешь, давай, проводи разведку! А зарплата у летехи – 19 тысяч, вот он и пишет в донесении: «Провели воздушную разведку, но видеокамера не сработала и ничего не зафиксировала». То есть, ничего он не запускал.

Следом за армией перестали помогать и обычным старухам. Что уж тут говорить, если в таком медийном месте, как «бомбарь на Трудовских» едят голую свеклу.

По бомбоубежищу гуляют сквозняки – обе гермодвери открыты, их запирают только с началом обстрелов. Лютый холод, но печки здесь не было и нет. Галина Васильевна объясняет мне:

- Есть кондиционер, но мы его используем для осушения воздуха. А так – привыкли.

Маленький Сашка играет на планшете в «Лего», мать отправляет его после школы в бомбоубежище, тут безопаснее, и его бабушке веселее. Спрашиваю у Галины Васильевны про пенсии.

- 3200, приносят, не задерживают.

- Как вы их распределяете?

Она смотрит на меня непонимающе. Действительно, что и как можно планировать с такими деньгами и как их распределять? Дурацкий вопрос. Я с облегчением вылезаю из ледяного погреба. На улице тепло, почти жарко.

Дед Саня пасет коз на крыше бомбоубежища. Рядом – самодельная тележка с кусками угля, насобирал на отвалах, к зиме готовится. Дед Саня читает мне обидные стишки про Майдан и нынешнюю Украину, нецензурные, к сожалению. Процитировать не смогу. Но на будущее он смотрит твердо:

- Хоть и поубивало у меня тут половину соседей, да поранило, прятаться я не собираюсь. Нехай палят, своей смертью умру. Назло.

Дмитрий Стешин, “КП”

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Чужая гражданская война. Всё больше украинцев не желают участвовать в бойне

Приговором Бердянского суда в Запорожской области командир роты, офицер ВСУ, который отказался участвовать в военной операции на Донбассе, был приговорен к лишению свободы. В июне этого года, когда командование объявило о его переводе в зону так называемой АТО («антитеррористической операции». — Ред.), военнослужащий не поставил подпись на приказе и публично отказался исполнять распоряжение. По статье о проявленном в условиях особенного периода неповиновении офицер был осужден на пять лет лишения свободы, с отсрочкой наказания на один год. Не факт, что в отказе участвовать в «АТО» (или «ООС» — «Операции объединенных сил», нынешнее название «АТО». — Ред.) данным военнослужащим двигали именно гуманистические, антивоенные соображения. Возможно, его отказ продиктован разумным нежеланием быть убитым на фронте за интересы господина Порошенко или элементарным испугом. Однако это лишнее подтверждение того, что развязанная режимом война становится всё менее популярной. Сообщается, что с начала текущего года были задержаны 1587 уклонистов и дезертиров. Всего же с начала войны в Донбассе, с 2014 года по сентябрь 2018-го, из украинской армии сбежали 33 798 военнослужащих, сообщил в своем докладе главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Фактически разбежалось три полнокровные дивизии. Мужское население Украины эвакуируется целыми семьями — уезжают на заработки за границу, молодежь устремляется на учебу за пределы страны, а сельское население в призывной период, случается, прячется по лесам. Лишь 8% добровольно явившихся в военкоматы в нынешний призыв молодых киевлян — наиболее яркая из иллюстраций всеобщего недобора в ВСУ. Нежелание воевать отнюдь не всегда носит возвышенно-пацифистский характер. Одно из российских изданий опубликовало интервью с типичным уклонистом, ныне обитающим в молдавском городе Бельцы: — Пётр [вымышленное имя собеседника], подскажи, что заставило тебя отказаться от службы в армии и сбежать от исполнения, так сказать, гражданского долга? — Честно? Мне жизнь дорога, не хочу я и инвалидом остаться! Можете называть меня трусом, но я не хочу воевать в чужой войне, не хочу убивать и быть убитым. Я не менял власть в 2014-м — я тогда только пиво начал пить, — я не собираюсь бороться за или против «русского мира» — мне вообще политика безразлична, я футбол люблю! — Вы же с Западной Украины, и почему именно Молдова, а не какая-нибудь страна ЕС? — Действительно, большинство моих знакомых, скрывающихся от призыва или даже сбежавших из армии, сегодня трудятся в соседней Польше… Некоторые едут в Россию — те, у кого там родственники, у меня родня в Молдове… Большинство моих одноклассников были призваны, и практически половина из них в итоге сбежали — это нормальная практика. В моем родном городе все знают, что та или иная женщина поехала на свидание к своему мужу или сыну, который отлично чувствует себя, например, в Варшаве, сбежав из армии… Мне самому довелось сталкиваться с такими ребятами в Крыму — они часто работают на стройках, на сельскохозяйственных работах. Вежливые, трудолюбивые, рассказывающие многие детали жизни на Западной Украине, которые полезно бы знать и тем, кто всех украинцев мажет общей черной краской. И на Галичине в селах живут многие потомки убитых бандеровцами местных жителей, и все всё помнят. Зато те, кто остаются верно служить режиму, превращаются в убийц без страха и тени сомнения: на это работает государственная пропаганда, желание отомстить за погибших сослуживцев, казённые восторги национал-патриотов, волонтеров и активистов. Ненависть к жителям подконтрольных территорий Донбасса доходит до откровенного зверства. Буквально несколько дней назад Красноармейский (Покровский) суд в Донецкой области оправдал военнослужащего, ранее осужденного за убийство местного таксиста. Согласно материалам дела, два всушника возле села Галициновка Марьинского района просто расстреляли человека, которого посчитали «сепаратистом». «Мужчина от полученных травм скончался на месте. Военные спрятали труп в лесополосе и на угнанном авто приехали к месту своей дислокации. Один из них вскоре был арестован, а другой, который непосредственно совершил убийство, объявлен в розыск», — рассказывают в прокуратуре Донецкой области. Теперь задержанному военному инкриминируют лишь «сокрытие преступления».

© ВСУ/Вадим Ковалёв Недаром жители «Донецкой и Луганской областей» сравнивают нынешнее нашествие ВСУ и «добробатов» с гитлеровским. Тем более что теряющие человеческий облик вояки не слишком конфузятся от подобных сравнений — что на фронте, что в тылу. Более того, занимающиеся «патриотическим воспитанием» молодежи даже настаивают на своей преемственности от различных гитлеровских формирований. «В киевской гимназии № 315 прошел урок воинской доблести. Образцом доблести стало нацистское формирование — дивизия СС „Галиция“. Лекцию о „славных“ эсэсовцах детям прочел представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях, — написал на своей странице в соцсети председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. — Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением». В самом же «патриотическом» сообществе Ukrainian Military Honor считают, что «упоминания об этом славном военном формировании в школьной программе освещаются не надлежащим образом, поэтому мы решили поправить эту ситуацию». А в многочисленных «патриотических лагерях» малышня хором и воодушевленно скандирует речевку «Нахтигаль и Роланд-вiйско захищають [защищают] край Украинский». Кто-то же их этому обучает? Читайте также: В киевской гимназии прошёл урок воинской доблести, посвящённый дивизии СС «Галичина» (ФОТО) Дивизия СС «Галиция» и батальоны абвера «Нахтигаль» и «Роланд», согласно «патриотической» точке зрения, — это «славные» воинские формирования, а сознательное и настойчивое изъятие аббревиатуры «СС» из названия дивизии свидетельствует, что глорификация нацистских преступников носит продуманный характер. Стараясь быть в тренде «патриотического воспитания», вчерашний «регионал» Тарас Черновол договорился до абсолютного бреда: «В 45-м году произошло страшное преступление против воли, позиции, желаний немецкого народа. Никто у них не спрашивал, когда сносили памятники Гитлеру, когда переименовали Адольф-штрассе, Геббельс-штрассе и тому подобное. На самом деле разницы между большевистским, коммунистическим режимом и режимом нацистским немецким особой нет. Возможно, та единственная, что Гитлер у Сталина учился концлагерям и тому подобное…» Спорить с Черноволом брезгливо, напомню лишь, что первые концлагеря изобретены «демократическими» англичанами в ходе англо-бурской войны 1899–1902 годов. Но главная его идея не нова — «Сталин значительно хуже Гитлера». А потому сотрудничество с Гитлером весьма приемлемо для «свидомого патриота». Когда мы называем эту свору гитлеровцами — мы даже не слишком их оскорбляем. Известный публицист Дмитрий Дзыговбродский, говоря о природе майданного конформизма, справедливо отмечает: «Всем людям хочется чувствовать себя хорошими и правыми. И те, кто сжигал одесситов 2 мая 2014 года, и те, кто истреблял евреев в Бухенвальде и Майданеке, считали, что делают правое дело. И они по-настоящему считают себя хорошими и добрыми людьми. Одни спасали мир от еврейской и большевистской „угрозы“, другие от „вторжения“ России и „русского мира“. Точно так же хорошими и добрыми людьми считал себя обслуживающий персонал лагерей смерти Третьего рейха и многочисленные украинские пользователи Сети, которые радовались „жареным колорадам“ и „палёной вате“». Хорошим добрым украинцем ощущают себя и Тарас Черновол, и активисты сообщества Ukrainian Military Honor, и инструкторы в лагерях националистов. Убежденный в своей правоте «активист» легко трансформируются в кровавого маньяка, а ультрапатриот — в неонациста. И не важна его партийная принадлежность — в Германии, чтобы стать нацистом, необязательно было вступать в НСДАП. Режим дает им всем не только чувство безнаказанности, но и собственной правоты. Болтовня Ирины Геращенко (которой, кажется, молчание доставляет просто физическую боль) покрывает реальных убийц, а писатель Ян Валетов, признавая наличие на Украине неонацистов, настаивает, что «их снаряды летят в правильную сторону». Однако нельзя весь народ мазать общей черной краской, на что еще в 1945 году обращал внимание Сталин в инспирированной им в «Красной Звезде» статье «Товарищ Эренбург упрощает»: «В Германии остается всё меньше дураков, готовых безмолвно сложить голову за Гитлера и его преступные цели. Немецкие газеты вынуждены ежедневно сообщать факты, говорящие о быстром распаде тыла немецко-фашистских войск. Так, солдатская фашистская газета „Фронт унд хеймат“ писала на днях, что в Германии появилось большое количество „принципиальных противников“. И хотя гестаповцы призвали всех „настоящих немцев“ к „свободной охоте“ на всех таких „принципиальных противников“, однако эта задача становятся всё более не под силу даже разветвленному аппарату гестапо. Отсюда видно, что в жизни нет единой Германии, что не все немцы одинаково ведут себя». Каждый гражданин Украины, который отказывается истреблять своих сограждан, представляет собой ценность, поскольку он не потерян для будущего. И здесь возникает вопрос: а готово ли государство, противостоящее сегодня неонацистскому режиму, предоставить этим молодым и перспективным людям реальную поддержку и временное убежище? Ведь они, по большому счету, и есть наша надежда на грядущую мирную и дружественную Украину. Читайте также: Тотальный провал: Порошенко «сел в лужу» в Париже (ВИДЕО) Константин Кеворкян, Украина.ру

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Новый майдан: горят шины, украинцы захватили «Криворожгаз» и взяли заложников (+ФОТО, ВИДЕО)

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Жители Кривого Рога на Украине начали протесты в связи с отсутствием отопления в городе. Об этом сообщают украинские СМИ. Горожане потребовали, чтобы газораспределительная компания «Криворожгаз» не препятствовала запуску котельных «Криворожской теплоцентрали». В знак протеста они подожгли шины перед входом в центральный офис компании, а также захватили здание и взяли в заложники сотрудников предприятия. «Здание „Криворожгаза“ захвачено неизвестными людьми. В заложниках удерживаются сотрудники предприятия, которые вели с ними переговоры. Компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города. Здание „Криворожгаза“ взяли штурмом неизвестные из-за отказа „Нафтогаза Украины“ поставлять газ предприятию „Криворожская Теплоцентраль“. В заложниках остаются Анатолий Пономаренко, технический директор, и Борис Рыбка, начальник управления охраны труда, которые вели с ними переговоры. Они объясняли, что “Нафтогаз Украины” должен дать разрешение на пуск газа, но люди ничего не хотят слышать, потому что их дети мёрзнут. Работа предприятия заблокирована, не работает аварийная служба, а в городе повышенная техногенная опасность. Ранее незаконно были открыты задвижки, запущено пять котельных из шести. Система газоснабжения разбалансирована», — говорится в сообщении «Криворожгаза». Затем в «Криворожгазе» вечером сообщили, что продолжают переговоры с захватчиками, а руководство предприятия прямо обвиняет во всём происходящем НАК «Нафтогаз», убеждая людей в своей невиновности. «Для того чтоб вандалы не испортили служебные автомобили и не нанесли увечья сотрудникам аварийной службы, аварийные машины сопровождает полиция», — говорится в последнем пресс-релизе организации. Читайте также: Скандал: Приходько опозорилась и сбежала из эфира после неудобных вопросов о Тимошенко (ВИДЕО)

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В Совфеде назвали главный итог выборов на Донбассе

Главный итог прошедших в ДНР и ЛНР выборов — то, что результаты голосования признали граждане самих республик, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков. По данным ЦИК республик, победы на выборах одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение «Донецкая республика», а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение «Мир Луганщине». Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями. Госдеп США заявил, что Америка, вслед за ЕС, осуждает выборы в Донбассе и пообещал России санкции до тех пор, пока Крым и контроль за восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву, а Москва не выполнит все пункты минских соглашений. Цеков лично присутствовал в Донецке и ряде населенных пунктов ДНР в день голосования, следил за избирательным процессом. «То, что Запад не признает прошедшие на Донбассе выборы, не стало для нас неожиданностью. Самое главное, что в РФ с уважением относятся к выборам на Донбассе, а сами граждане Донецкой и Луганской народных республик признают результаты голосования и избранную в ходе выборов власть», — сказал Цеков. Сенатор полагает, что Россия будет зеркально отвечать на вводимые США ограничения, но лично он «не стал бы обращать на эти санкции никакого внимания». «США не могут объективно оценить существующие международные реалии. Все эти санкции не будут прекращаться, поскольку предыдущие ограничения не имеют результата», — подчеркнул он. Цеков также выразил недоумение в связи с очередными претензиями к России по выполнению минских соглашений. «Россия не может выполнять минские соглашения, поскольку не является участником договора. Мы являемся гарантом их выполнения наряду со всеми странами нормандской четверки», — сказал политик. В Кремле с пониманием отнеслись к выборам в Донецкой и Луганской народных республиках, эти регионы отторгнуты и брошены Украиной, заявил журналистам ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: ВСУ поддержали выборы на Донбассе: сводка о военной ситуации (+ВИДЕО)

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Самый энергоэффективный город Украины

Кривой Рог признан самым энергоэффективным городом Украины.* * *Как там дела у отстающих от Кривого Рога?

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Офицер украинского спецназа рассказал об организаторах диверсий в Крыму (ВИДЕО)

Нападения на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова в Крыму в 2016 году планировали и готовились осуществить сотрудники спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Александр Громов, Максим Шаповал и Кирилл Буданов. Об этом сообщил задержанный в Брянской области подполковник в отставке спецрезерва ГУР МО Украины Георгий Абдиллаев. Запись его допроса опубликовал телеканал «Россия 24». «Мне известен сотрудник спецрезерва ГУР Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич, 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперациях ГУР в зоне АТО. Задачи он получал лично от Шаповала либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности в спецзадаче украинской разведки, Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму. А Буданов был одним из исполнителей планируемой диверсии», — сообщил задержанный украинский силовик. По данным журналистов, начальник отдела спецразведки ГУР МО Украины Александр Громов был правой рукой полковника Максима Шаповала — главы всего спецрезерва. Летом 2017 года Шаповал погиб во время взрыва автомобиля в Киеве. Власти тогда объявили это терактом и наградили погибшего званием героя Украины, награду жене Шаповала вручал лично президент Петр Порошенко. Сотрудник отдела спецразведки Кирилл Буданов, участвовавший ранее во многих спецоперациях на юго-востоке Украины, был назначен исполнителем диверсий в Крыму в 2016 году. Летом 2016 года группу украинских диверсантов в Крыму задержали российские силовики. Во время операции погиб сотрудник ФСБ. Тогда были обнаружены 20 самодельных взрывных устройств, боеприпасы и оружие, которое состоит на вооружении спецподразделений украинской армии. «Примерно в сентябре 2016 года я от Тарасюка (на тот момент — непосредственный командир Абдиллаева) узнал, что собственная безопасность ГУР МО Украины ведет разбирательства в отношении полковника Громова из-за событий в Крыму. В связи с этим я для себя сделал вывод о том, что Громов участвовал в разработке указанной спецоперации в августе 2016 года в Крыму и непосредственно руководил ею», — сообщил во время допроса Абдиллаев. По данным ФСБ, в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе Армянска была обнаружена группа диверсантов. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. Кроме того, в ночь на 8 августа 2016 года спецподразделениями МО Украины были осуществлены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвращены силовыми подразделениями ФСБ России и взаимодействующих ведомств. Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины. В июле 2018 года Верховный суд Республики Крым приговорил к восьми годам лишения свободы за подготовку к совершению диверсий в Крыму гражданина Украины Евгения Панова. Виновным в подготовке диверсий в Крыму в августе 2016 года также был признан гражданин Украины Андрей Захтей. Суд приговорил его к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в размере 220 тысяч рублей. Читайте также: Ситуация на Украине неожиданно начинает внушать оптимизм

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Маленький кусочек для большого Пети

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Allianz Global Wealth Map: Финансовые активы Украины

Графики из отчета немецкой страховой компании Allianz о состоянии финансовой системы Украины.Общие финансовые активы в миллиардах евро."Пассивы" в миллиардах евро.Чистые финансовые активы в миллиардах евро. "Благословенный 13-й"Общие финансовые активы на душу населения в евро.Обязательства на душу населения в евро.Чистые финансовые активы на душу населения.Классификация активов в процентах от общих финансовых активов.Депозиты/ценные бумаги/страхование и пенсии/другоеЖелающим сравнить показатели Украины с другими странами бывшего СССР и Восточной Европы, пожалуйте по ссылке https://www.allianz.com/en_GB/economic_research/research-data/interactive-wealth-map.html# Выбираете на интерактивной карте интересующую вас страну и сравниваете.

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