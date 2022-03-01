Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила 6 колонн бронетехники ВСУ
Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил поражено оперативно-тактической авиацией ВКС РФ. По его словам, уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета, включая те, что находились на земле, 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов и 263 единицы специальной военной автомобильной техники.«С начала проведения специальной операции российскими Вооруженными Силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины.
Подписывайтесь на наш канал в YouTube https://www.youtube.com/user/ZvezdaTVnews?sub_confirmation=1
Подписывайтесь на нас в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
http://vk.com/tvzvezda
http://facebook.com/tvzvezda
http://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/
#новости #звезда
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/