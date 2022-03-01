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Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила 6 колонн бронетехники ВСУ

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Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил поражено оперативно-тактической авиацией ВКС РФ. По его словам, уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета, включая те, что находились на земле, 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов и 263 единицы специальной военной автомобильной техники.«С начала проведения специальной операции российскими Вооруженными Силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EY6oWyen6hY
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