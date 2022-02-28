Юрий Лотман о поэме Александра Пушкина “Полтава” (1990)
Юрий Лотман о поэме Александра Пушкина “Полтава”
Великие произведения не бывают старыми книгами, они всегда – книги нашего времени! “Понять смысл большого художественного произведения – это приблизительно то же самое, что понять смысл жизни. К нему можно только приблизиться в меру своего ума, таланта и культуры”, – так говорил доктор филологических наук профессор Юрий Михайлович Лотман.
Он рассказывает о поэме Александра Пушкина “Полтава” – времени создания и ее значении для понимания исторических событий, о философской концепции автора. Ю.Лотман предлагает посмотреть телевизионную передачу с чтением поэмы Сергеем Шакуровым и получить новое впечатление для ее понимания.
Фрагмент передачи “Вступительное слово профессора Ю.М.Лотмана к сюжетному видеофильму-концерту “А.С.Пушкин. “Полтава”. Читает заслуженный артист РСФСР Сергей Шакуров”.
Главная редакция литературно-драматических программ, 1990 г.
#гостелерадиофонд #ЮрийЛотман #СергейШакуров #ЛитературныеЧтения #полтава
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