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Полный курс “Бесед о русской культуре” Юрия Лотмана (видео)

15:43. 16 июня 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:


Юрий Михайлович Лотман (28 февраля 1922, Петроград — 28 октября 1993, Тарту) — русский литературовед, культуролог и семиотик. В конце 1980-х годов создал серию познавательных телевизионных передач «Беседы о русской культуре». Данная работа в популярной форме повествует о жизни русского дворянства пушкинской эпохи. Рассматриваются особенности дворянской службы, манеры, образ жизни, взаимоотношения. Текст выступлений ученого опубликован в книге: Лотман Ю.М. Воспитание души: воспоминания, беседы, интервью, в мире пушкинской поэзии (сценарий), беседы о рус. культуре (телевиз. лекции). – Санкт-Петербург : Искусство-СПб., 2003.


Люди и чины


Женский мир


Госслужба


Женское образование


Балы


Декабристы (часть 1)


Декабристы (часть 2)


Формы общения


Путешествия


Великое посольство


Век путешествий


Кружки и общества


Письма и книги


Природа интеллигентности


Сила интеллигентности


Образ интеллигента


Возникновение культурной прослойки


Формирование интеллигента


Честь интеллигента


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8898613.html

Метки: 19 век, Видео, Культура, лекции, лотман

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