Полный курс “Бесед о русской культуре” Юрия Лотмана (видео)
15:43. 16 июня 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Юрий Михайлович Лотман (28 февраля 1922, Петроград — 28 октября 1993, Тарту) — русский литературовед, культуролог и семиотик. В конце 1980-х годов создал серию познавательных телевизионных передач «Беседы о русской культуре». Данная работа в популярной форме повествует о жизни русского дворянства пушкинской эпохи. Рассматриваются особенности дворянской службы, манеры, образ жизни, взаимоотношения. Текст выступлений ученого опубликован в книге: Лотман Ю.М. Воспитание души: воспоминания, беседы, интервью, в мире пушкинской поэзии (сценарий), беседы о рус. культуре (телевиз. лекции). – Санкт-Петербург : Искусство-СПб., 2003.
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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8898613.html