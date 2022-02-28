В МО РФ заявили о завоевании господства в воздухе над всей территорией Украины
Вооруженные силы России завоевали господство в воздухе над всей территорией Украины. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин “Бук М-1″, станции наведения ЗРК С-300 и “Бук М-1″, три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе», – сообщил Конашенков.
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=d7GDN_X5-kk&t=362s…..Хохол ты чего прекратил постить этого блогера ,мне нравится его обзор.Жаль ,что не берут Мариуполь никак ,боятся Ринатку?7
Ну ты знаешь где смoтреть.
Смoтри.
Дядька тoлкoвый.
Нo…..
Набиулина рушит ТЫЛ лучше НАТO
В хлам все бюджеты.
Никтo не выдержит.
Бюджеты гoрoдoв,пoсёлкoв,бизнеса,шкoл,бoльниц,семей.
Как нейтрoнная бoмба
Стены целы а людей нет патамучта НЕТ ДЕНЕГ.
Врете.
Деньги есть.
ФНБ и ЗВР.
Да ты чё….
Деньги есть.
ФНБ и ЗВР.
Канечна есть
пoд 35% на руки…..
бери.
Скoка вoзьмёшь пoд залoг квартирки?
ТРИ
ТРИ гoдика и квартирку атдай
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков…
п.с правильно -кто работал тот и будет а спекулянтов попридержат-поправка нужная
Все бои идут на юге, за Мариуполь. И переговоры эти наверняка только Мариуполя и будут касаться, сдадут или не сдадут националисты город. А Донецк и Горловка гадают когда же наконец перестанут крушить их без разбора из всего что можно, включая Точки-У.
в Германии тоже обыватели самоубивались при приближении диких орд пархатых казаков
Анекдот в тему: Двое танкистов, расписываясь на Рейхстаге — “Жаль только проиграли информационную войну Геббельсу…”
Арестович и ко требуют вывод российских войск с Донбасса и Крыма. Посольство США в Минске спустило флаг. Как думаете — возможно ли вторжение через границы Белоруссии на украину при провале первых переговоров?
ОТВЕТИТЬ
уже состоялось — по правому берегу в зону ЧАЭС и в обход Киева..
П.С. со стороны РФ -Сурков,Грызлов,Медынскийи еще пару незнакомых мне.С той стороны это Арахамия,министр обороны и т.д.. Будем подождать как олигархи поделятся активами….