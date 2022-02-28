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В МО РФ заявили о завоевании господства в воздухе над всей территорией Украины

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Вооруженные силы России завоевали господство в воздухе над всей территорией Украины. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин “Бук М-1″, станции наведения ЗРК С-300 и “Бук М-1″, три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе», – сообщил Конашенков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XN24My3vFeg
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 21663 18137
    марина час назад

      https://www.youtube.com/watch?v=d7GDN_X5-kk&t=362s…..Хохол ты чего прекратил постить этого блогера ,мне нравится его обзор.Жаль ,что не берут Мариуполь никак ,боятся Ринатку?7

      • 29799 6359
        Русофилмарина час назад

          Ну ты знаешь где смoтреть.
          Смoтри.
          Дядька тoлкoвый.
          Нo…..
          Набиулина рушит ТЫЛ лучше НАТO
          В хлам все бюджеты.
          Никтo не выдержит.
          Бюджеты гoрoдoв,пoсёлкoв,бизнеса,шкoл,бoльниц,семей.
          Как нейтрoнная бoмба
          Стены целы а людей нет патамучта НЕТ ДЕНЕГ.

          • 17802 8804
            BlackCatРусофил час назад

              Врете.
              Деньги есть.
              ФНБ и ЗВР.

              • 29799 6359
                РусофилBlackCat 57 мин. назад

                  Да ты чё….
                  Деньги есть.
                  ФНБ и ЗВР.
                  Канечна есть
                  пoд 35% на руки…..
                  бери.
                  Скoка вoзьмёшь пoд залoг квартирки?
                  ТРИ
                  ТРИ гoдика и квартирку атдай

                  • 21663 18137
                    маринаРусофил 31 мин. назад

                      Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков…
                      п.с правильно -кто работал тот и будет а спекулянтов попридержат-поправка нужная

                • 21663 18137
                  маринаРусофил 40 мин. назад

                    Все бои идут на юге, за Мариуполь. И переговоры эти наверняка только Мариуполя и будут касаться, сдадут или не сдадут националисты город. А Донецк и Горловка гадают когда же наконец перестанут крушить их без разбора из всего что можно, включая Точки-У.

                    в Германии тоже обыватели самоубивались при приближении диких орд пархатых казаков

                    Анекдот в тему: Двое танкистов, расписываясь на Рейхстаге — “Жаль только проиграли информационную войну Геббельсу…”

                    Арестович и ко требуют вывод российских войск с Донбасса и Крыма. Посольство США в Минске спустило флаг. Как думаете — возможно ли вторжение через границы Белоруссии на украину при провале первых переговоров?
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                    уже состоялось — по правому берегу в зону ЧАЭС и в обход Киева..
                    П.С. со стороны РФ -Сурков,Грызлов,Медынскийи еще пару незнакомых мне.С той стороны это Арахамия,министр обороны и т.д.. Будем подождать как олигархи поделятся активами….

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