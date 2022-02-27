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Что произошло с символом России

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Что значат цвета русского флага? Как русские воспринимают разные цвета? психология восприятия цвета. Какова русская цветовая традиция. А как это у малороссов и казаков? Откуда и когда к нам пришла пятиконечная звезда и какие изображения звёхд были на Руси? С каких пор на Руси двухглавый орёл? Как появился “Серп и молот”, и какие соперничали? в армии появилась будёновка? Об этом рассказ историка и культуролога Сергея Марочкина.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3hWzeN8VCJI
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