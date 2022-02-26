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Война за ухо Дженкинса/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Кирилл Назаренко продолжают цикл о морских сражениях разных эпох. Этот рассказ посвящен событиям войны за ухо Дженкинса и войны за Австрийское наследство. О причинах войн и таких интригующих названий, о ходе боевых действий, об эволюции морских вооружений и тактики – в новом видео на «Цифровой истории».
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #КириллНазаренкоЦИ #морскиебитвы

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l2zDwDR719g
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