Война за ухо Дженкинса/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Кирилл Назаренко продолжают цикл о морских сражениях разных эпох. Этот рассказ посвящен событиям войны за ухо Дженкинса и войны за Австрийское наследство. О причинах войн и таких интригующих названий, о ходе боевых действий, об эволюции морских вооружений и тактики – в новом видео на «Цифровой истории».
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