Самые нелепые поводы для войны

​●В 1325 г. между итальянскими городами Болонья и Модена началась война. Ее причиной стало обыкновенное ведро. Дело было так: в Модену сбежал один болонский кавалерист, присвоивший казенное ведро, из которого поил своего боевого коня. Представители Болоньи заявили, что на дезертира им наплевать, а вот ведро они хотели бы получить обратно, т.к. это городская собственность. Моденцы проигнорировали требования болонцев, и в результате между городами началась полноценная война. Длилась она 22 года, в результате погибло несколько тысяч человек. Кстати, злополучную емкость Болонья так себе и не вернула, потому что проиграла войну.В 1500 г. между Османской империей и Венецией разразилась война из-за бороды. Правитель турок-османов на встрече с венецианским послом попросил, чтобы тот по восточному обычаю поклялся бородой, что его город действительно хочет дружить с Турцией. На это посол ответил, что вообще-то венецианцы бреют свои лица. Султан рассердился, и в гневе воскликнул: «В таком случае, жители твоего города похожи на обезьян!» Оскорбленные венецианцы объявили Османской империи войну, правда, извинений так и не дождались: их армия и флот были разгромлены турками.В 1653 г. Швеция и Речь Посполитая должны были подписать соглашение о дружбе и союзе. Когда шведский король прочитал договор, его возмутило, что после всех его титулов слова «и прочая» повторяются дважды, а после перечисления титулов польского короля – трижды. В результате шведские дипломаты написали гневное письмо, поляки ответили, слово за слово – началась война 1655–1660 гг., победу в которой праздновала Швеция.В первой половине XVIII в. Великобритания и Испания соперничали за островные территории в Карибском море. Британцы искали повод для войны, чтобы отнять испанские владения, и благополучно его нашли: в 1738 г. английский матрос Боб Дженкинс пожаловался парламенту страны на испанского капитана, который отрубил ему ухо за какую-то провинность. В доказательство своих слов Дженкинс показал свое ухо, которое хранил целых семь лет после окончания службы на испанском корабле, надеясь, что его как-нибудь пришьют. Парламент тут же решил объявить войну Испании за оскорбление британского подданного, хоть оно и было нанесено семь лет назад. В итоге англо-испанская война 1799-1742 гг. вошла в историю как «война за ухо Дженкинса». В ней не было победителя: обе стороны остались «при своих».В 1827 г. посол Франции потребовал от правителя Алжира вернуть все долги и уплатить по ним проценты. Алжирский монарх начал горячиться, спорить и требовать отсрочку. В процессе дискуссии он легонько шлепнул посла по лицу опахалом из страусиных перьев. Тот оскорбился, но не стал реагировать на обиду. Зато через 3 года посол вспомнил этот эпизод, когда Франции понадобился повод для оккупации Алжира.В 1830 г. американские штаты Миссури и Айова едва не объявили друг другу войну из-за неточных пограничных линий. Миссурийские сборщики налогов заявились в деревню, находившуюся под юрисдикцией Айовы, и потребовали выплат. Местные жители послали их по известному адресу. Тогда налоговики спилили несколько деревьев, на которых висели ульи, и забрали весь мед. Между штатами начался обмен грозными дипломатическими нотами, а вскоре и в Миссури, и в Айове началась мобилизация. Правда, правительствам штатов хватило ума не начинать войну из-за такого мелкого недоразумения, но сам дипломатический конфликт уже успел получить ироничное название «война ульев».

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8566278.html