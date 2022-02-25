Началось взятие под контроль российской элиты. Константин Сивков
Какие процессы начались на фоне событий на Украине и почему для большинства населения РФ они будут намного ощутимее военных действий. Ситуацию комментирует доктор военных наук Константин Сивков.
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Добрый день. Когда появляются какие то вопросы по поводу политических ситуаций, всегда ответы ищю на вашем канале. Спасибо за грамотное обьяснение ситуации Константином Сивковым!Я впервые, по другому посмотрела на Путина В. В. То что происходит понять порой сложно,но с Вами проще. Очень нравится ведущий.Никогда ничего лишнего. И самое главное-я почему то Вам верю.