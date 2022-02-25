Чего ждать дальше на Украине и в Казахстане
Какие процессы прямо сейчас идут в Казахстане и на Украине? Какие вызовы оттуда идут, и что в этих условиях может сделать Россия? Как украинцы и казахи обрели нацию, и можно ли это исправить? Есть ли у Казахстана шанс не превратиться во враждебное России государство? Об этом беседуют историк, исследователь в сфере национальных отношений и этнополитики Александр Севастьянов и историк Игорь Шишкин.
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