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СК России привлекает к уголовной ответственности причастных к убийствам мирных граждан ДНР и ЛНР

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СК России о привлечении к уголовной ответственности причастных к убийствам мирных граждан ДНР и ЛНР
Официальная позиция ведомства на тему того, кого планируют привлекать к ответственности после начала ожидаемых событий.
Называются конкретные фамилии.



Некоторые думали, что СК РФ уголовные дела заводил просто так для галочки. Ныне обстоятельства меняются.
Фактически, СК РФ объявил преступниками и террористами большую часть военно-политической верхушки Украины.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7462605.html
Метки: военные преступления, геноцид, ДНР, донбасс, лнр, ск рф, Украина
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