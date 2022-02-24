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Обеспечен выход на Херсон: в Минобороны РФ рассказали об итогах дня специальной операции

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Продолжается проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил РФ на день задачи выполнены успешно. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Было добавлено, что группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации, отметил Конашенков.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», – заявил официальный представитель российского оборонного ведомства.

По его словам, в общей сложности в результате ударов российских Вооруженных Сил удалось вывести из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Конашенков также добавил, что с начала проведения специальной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» ВСУ.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aBHMDgYDejU
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