Минобороны РФ: украинские военные бросают вооружение и покидают позиции
Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение», — говорится в заявлении.
При этом в ведомстве подчеркнули, что позиции подразделений, которые сложили оружие, не подвергаются ударам. Атакам не подвергаются и украинские города. «Мирному населению ничего не угрожает, – заявили в Минобороны РФ. – Высокоточным оружием выводятся из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ».
Министерство также назвало «полным враньём» заявления украинской стороны о потерях российских самолётов и бронетехники. Ранее в украинском оборонном ведомстве сообщили о сбитом российском Су-24.
Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил в эфире телеканала «Россия-24»: «Противник несёт потери. В результате этого уже офицеров начинают бросать. Батальон, 53-я бригада там базируется. Два офицера, командира взвода, бросили своих подчинённых, те не знают, что им делать, уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых».
Он опроверг сообщения украинской стороны, что «уничтожаются гражданские объекты». «Это ложь. Уничтожаются только военные объекты на территории Украины. И вот заявление, которое сделал президент РФ, прислушайтесь к нему. Военные, положите оружие, идите домой, вы сохраните свои жизни», — заявил представитель Народной милиции ДНР.
Также выступил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что решение российского лидера Владимира Путина о проведении специальной военной операции приведёт к восстановлению мира в Донбассе. «Начало этой операции, я уверен, для всех жителей республики — это стабильность, уверенность в завтрашнем дне, и, самое главное, это мир», — указал глава ЛНР.
По его словам, заявление Путина было воспринято жителями республики с радостью. «Третий день мы находимся в состоянии эйфории. Мы очень рады, что мы возвращаемся в наш полноценный, настоящий славянский мир. Заявление о начале операции, конечно же, мы тоже восприняли с огромной радостью. Мы этого события ждали долгие восемь лет. Те издевательства, которые мы терпели от старой украинской власти, я уверен, они закончатся. Всегда руку помощи и дружбы протягивала Российская Федерация. Сегодня в очередной раз тому подтверждение», — добавил Пасечник.
Тем временем народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооружённых сил, сообщили в Минобороны РФ. Республики Донбасса прорвали передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ. Группировка ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась до 3 км, а группировка ЛНР, наступая в направлении Счастья, продвинулась на 1,5 км, уточнили в ведомстве.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб Операции объединённых сил (ООС) Украины в Донбассе почти уничтожен и боевые действия «совсем скоро закончатся». «Огневые точки противника подавляются. Штаб ООС практически уничтожен. Освободительное движение в самом разгаре», — сообщил он.
Отвечая на вопрос о том, как после завершения боевых действий будет налажен диалог с населением, Пушилин сказал: «В первую очередь это просто люди, это наши люди. Им ничего не угрожает. Никакой диалог не нужно восстанавливать, этот диалог был. Это наши родственники, друзья, это те, кто за восемь лет устал от состояния, в котором они находились — в состоянии ни мира, ни войны, в состоянии каких-то неонацистких припадков. Я могу сказать, что совсем скоро это закончится».
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Службой безопасности Украины (СБУ) готовятся провокации по лекалам «Белых касок» с постановочными роликами о массовых жертвах среди гражданского населения страны.
По материалам РИА Новости, РБК, ТАСС, «Известий», НТВ
Бои идут уже под Гомелем.
Где?
Гостомелем, опечатка.
Читать и смотреть видео одно удовольствие -везде поднимают российский флаг -Полтава,Харьков,Херсон,Кривой Рог(не зря спрятал родителей накануне -знал,не от русских же ,могли разыграть терракт,они простыми кажутся ).Увидеть над Киевов ,над Софией и всё ,уже в Виннице склады взлетают ,какая точная эта птичка Калибр.Да еще практика в Сирии.И где ж он решил остановиться ,пока рыжий Джонсон собрал НАТО на переговоры,странно правда -не США а все-таки старая цука Англия.А ведь легко можно и до Ламанша???и никто не помешает.Где там Эрдогаша теперь со своей мечтой об Османской империи. Быстренько на коленях в Кремль присягать турки и чурки,способные только ночью и из-за спины.Батя повторяет “я ни ,ни ” достаточно ,что предоставил возможность.КАк долго не будет торговли нефтепродуктами с Украиной -это же деньги живые -проследить нужно будет.
“Порадовать” вас? По не подтвержденным данным,Китай вторгся на территорию Тайваня.
Охренеть, если так!
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но пишут что они так регулярно делали -приучали, но Трамп это тоже озвучил и др.аналитики так же.Так ,где остановится рос.армия как думаешь??
Все завершится очень скоро.
Над Киевом уже кружит авиация.