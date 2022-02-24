Кто и зачем эксплуатирует пантюркистские настроения? А. Глашев, Р. Гусейнов
На днях Москву посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе встречи с Владимиром Путиным была подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Что значит этот документ? Кто и с какой целью продвигает сейчас идею возрождения Великого Турана? Какая страна может претендовать на роль объединителя тюрков? Об этом разговаривают главный редактор журнала “Вопросы тюркологии” Ахмат Глашев и директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов. Ведущий – Дионис Каптарь.
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