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Кто и зачем эксплуатирует пантюркистские настроения? А. Глашев, Р. Гусейнов

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На днях Москву посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе встречи с Владимиром Путиным была подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Что значит этот документ? Кто и с какой целью продвигает сейчас идею возрождения Великого Турана? Какая страна может претендовать на роль объединителя тюрков? Об этом разговаривают главный редактор журнала “Вопросы тюркологии” Ахмат Глашев и директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов. Ведущий – Дионис Каптарь.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ymWJfTTpbcM
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