При капитализме пожирают всякого, кто не готов противостоять пожиранию

Для современного человека, отравленного ядом либерализма, вопрос «а кому и зачем ты вообще нужен?» кажется верхом цинизма и грубости. Как это так – зачем я нужен? Я – народ! Я по конституции – первоисточник власти и приоритет всего сущего. Я, согласно философии гуманизма – мера всех вещей! Я, как говорили фараоны, сын Неба и отец Земли, я, я, я… Бла-бла-бла… А может, хватит кривляться и паясничать? Может, пришло время задуматься – как оно в жизни всё устроено на самом деле, а не в больных фантазиях либеральных недорослей?



Как вы думаете, актуален был для них вопрос – кому и зачем они вообще нужны? Рассказывали ли они тигру о том, какие у них неотъемлемые права по конституции?

Или вот этот человек, от которого видно только обувь? Много он добьётся, потрясая кодексами, сочинениями философов-гуманистов и посыпая мишутку либеральными размышлизмами?

Здесь мы наглядно видим жизнь – как она есть. То есть какой она была, есть и будет. Не всякого в этой жизни пожирают. Но в ней пожирают всякого, кто не готов противостоять пожиранию.

И на самом деле существуют только три реальных фактора в жизни:



1. Существует твоя собственная сила



2. Существует сила, защищающая тебя



3. Существует враждебная тебе сила



Если собственной силы не хватает – нужно привлечь защитную. А привлекая – самому стать для неё привлекательным, то есть полезным. Иначе зачем ей возиться, тебя ограждать от пожирания? Кто ты Гекубе, и кто тебе Гекуба?

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А где в трёх пунктах место идеологии человечности, запрещающей убийство, расправы, зверства?

Очевидно, что такая идеология не может висеть, растворённая в воздухе, сама по себе. Она опирается на первые две силы – то есть имеет смысл только в сильных людях. Они имеют выбор: принять её или отказаться.



История показывает нам драматические сцены и того, и другого…

Имеет ли смысл идеология человечности, запрещающей всяческое беззаконие, у людей бессильных, разоружённых, пленных? Нет. Она воспринимается окружающими или как бесплодное умствование, или как попытка обмана, попытка бессильного выкрутиться из лап смерти…



Она воспринимается или как безумие, или как смешное для хищника лицемерие.

Проще говоря, ты вначале обретаешь дубину, и только потом решаешь – бить ею или погодить. А в отсутствие дубины эти размышления – в сущности бредовы. Они – как мечты о полёте на крыльях, который у тебя нет.

Как было бы хорошо, чтобы меня не убивали! Ну, хорошо, наверное… Для тебя. А вот как объяснить тигру или медведю эту благодать?

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Как только мы вправим себе мозги и начнём думать о реальности, а не о либеральных бреднях неадекватных людей – не только жизнь, но и предшествующая история предстанут перед нами иным ракурсом.

Очень многое поменяет цвет с чёрного на светлый, и наоборот. Очень многие привычные представления о прошлом изменятся до неузнаваемости.

Вот только лишь один пример: что, в сущности, сказал царизм крепостным правом?

А вот что (переводя на современный с церковно-славянского):

- На низком уровне развития дорог, коммуникаций, связи, документооборота и суда, военных и гражданских технологий – у меня нет иной возможности вас защитить.

- Я же не могу быть всё время с вами – говорит царь – Поэтому я оставляю в вашей деревне своего доверенного человека, который будет за вами присматривать.



Во-первых, чтобы вас чужие не убили. Во вторых, чтобы вы сами друг друга не поубивали. Потому что в обстановке окружающего феодализма и то, и другое весьма и весьма вероятно…

- А вдруг этот человек будет злоупотреблять царским доверием? – спрашивает гуманист.

На что сама Реальность даёт ему ответ:

- Конечно, будет. И к бабке не ходи – будет. Всякая власть развращает. Поэтому царь и выбирает в коменданты села-крепости того, кто кажется ему генетически полноценным, умственно и психически полноценным, физически здоровым и т.п. Чтобы свести количество злоупотреблений к минимуму.



Конечно, когда появится другой уровень связи, коммуникаций, суда и обороны – можно будет сменить крепостничество на более развитую систему общежития людей. Но пока их нет – именно крепостничество лучший для вас вариант.

Вас убивают каждый день – то ногайцы, то пугачёвцы, то поляки, то крымчаки, то разинцы, то просто малая лесная шайка… Малая-то она малая, но для отдельно взятого человека, попавшего к ней в руки – страшней любой орды!

Поэтому государь-батюшка вам строит крепость для защиты, чтобы укрыть вас от набегов враждебных сил, думающих вас прирезать. Не угнетать, не эксплуатировать – а именно прирезать одноразово, стерев саму тень вашего существования на земле…

Вот ведь в чём исходная суть крепостничества – а вы «рабство, рабство»…

Конечно, в любой крепости на военном положении элемент рабства присутствует. Комендант осаждённой крепости, отрезанной от центра (а в условиях средневековья любая деревня от центра отрезана) – как и капитан корабля, имеет всю полноту власти над теми, кто в его крепости укрывается.

Он раздаёт им работу, он их наказывает, если что не так, он приказывает – и попробуй ослушаться. Но вы понимаете, что это нормальные отношения офицера с солдатами в бою?!

Ну какая может быть демократия в крепости, ведущей оборону? Если каждый встречный-поперечный будет с комендантом спорить о своих правах – что же получится?

Потому у коменданта все права, вплоть до «высшей меры социальной защиты». А не нравится – вали на пограничье, к казакам… Но только там дисциплина (пресловутое «рабство» у либералов) – ещё жёстче. Если кто-то думает, что атаман не обладает той властью, какой обладает помещик в деревне – пусть почитает историю казачества…

Вообще в жизни есть только две реальных возможности (остальное бред):

- Мы можем последовать гуманизму, когда опираемся на силу (например, взять да и помиловать пленных, предварительно их пленив).

- Мы не можем следовать никаким нормам гуманизма, если мы сами пленные. Кого и как мы можем защитить, если сами себя не смогли защитить?!

Если мы в плену, то любое решение – каким бы жестоким оно ни было – мы уже не можем опротестовать. Что для нас придумает победитель – знает только сам победитель. Ещё раз загляните в медвежью пасть, и задумайтесь: чем, кроме пули и ножа её убеждать вас не сожрать?

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Трагедия русского человека в том, что во второй половине ХХ века он совершенно утратил представление о реальности, реальной жизни, реальном мире. Мишки все вокруг ходили дрессированные, умели только «барыню» плясать да сахарок канючить.

Городской человек эпохи брежневизма в процессе урбанизации с её бесплатными квартирами и брошенными деревенскими избами – напрочь забыл, что существуют и дикие медведи, лесные и таёжные.

Вопрос, грубо обращённый напрямую к человеку – «А зачем ты вообще нужен?» – стал казаться циничным, строго осуждался советской идеологией, у которой «за столом никто у нас не лишний». У которой «молодым везде дорога», «старикам везде у нас почёт».

А люди старого склада, ещё помнившие, каково ходить на медведя с рогатиной, непременно бы спросили:

- А с чего это вдруг молодым дорогу, да ещё и везде? А чего такого полезного сделали эти молодые, чтобы перед ними ковровые дорожки расстилать? Да и старики бывают разные…



Если заслуженный старик – одно дело. А если хрущевский обалдуй, стиляга и хиппан, просто физически состарившийся тунеядец – чего это ему почёт-то?

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И пришёл Ельцин – новый Атилла, «бич божий», страшное возмездие людям, утратившим связь с реальностью, впавшим в розовое детство беспочвенного самолюбования и нарциссизма. И сразу свернулись дороги молодым, и старики пошли кушать из помоек – пока в помойках есть чего покушать (как вы понимаете, это тоже не навсегда).

Человек, который перестал ежедневно спрашивать себя у зеркала – «зачем я нужен?», «почему какая-то сила за меня врубается в битве за выживание?», человек, который поверил во врождённые, неотменяемые права и неотчуждаемую самоценность – в сущности, мертвец.

Это беззаботный грибник в лесу, переполненном голодными медведями. И ладно ещё, если бы он, трезво мысля, всячески маскировался и прятался! Так нет же, он, утратив связь с реальностью, впав в крайние формы либеральной инфантильности, идёт и песни орёт!

А ведь у любого взрослого на уме два вопроса:

- Кто за тебя «врубится»?

- Зачем ему нужно за тебя «врубаться»?

Если это КПСС или царь-батюшка, то, наверное, ему нужно платить преданностью и усердием, не так ли? Чтобы мотивировать их тебя защищать если не на рациональном (зачем он нужен?) то хотя бы на эмоциональном уровне!

Просто напрягите свои заплывшие жиром мозгочки, и задумайтесь: если японцы считают Курилы своими – нахрена им там, на Курилах, русские жители? Ну вот просто так, в качестве гимнастики ума… Нахрена, как вы думаете, козе баян?

Любых азиатов возьмите – у них же продыхнуть негде. Они живут страшно: собственных узкоглазых современников держат в подвалах за швейными машинками, по 14 часов в день, кормят дешманской лапшой по свистку… Обеденный перерыв – 15 минут на китайской фабрике, это для своих! А вы им кто? Живущие раздольно, так, что от колоса до колоса не слышно человечьего голоса?

Нет, блин, они вас не тронут! У вас же права человека! Они всю жестокость на своих родных и близких израсходовали: на вас, блин, им жестокости не хватит…

Ваш единственный шанс дышать – не говоря уж о большем – это крепость, которую построило государство Российское. Цари, а потом Сталин. И за прочность этих стен с пушками – молиться нужно утром, днём и вечером…

А либералы вас зовут бежать из крепости, предать коменданта, покинуть стены, «ограничивающие вашу свободу» – и прямиком в лес с волками… Вот уж где свобода, так свобода. В 90-х ещё не набегались?!

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Слабый не имеет права ничего себе требовать – потому что у него нет возможности обеспечивать чьи бы то ни было права. Ни свои, ни чужие. Слабый вообще живёт на белом свете по доверенности.

А особенно в центре Евразии, когда с востока желтолицые в великой тесноте, как сельди в бочке, с юга ваххабиты да турки, с запада старый матёрый колониальный хищник – Запад…



В США раньше определяли демократию как «власть вооружённых мужчин» и были чертовски правы. С той оговоркой, что США прикрыты океанами, а Россия – нет. А потому для РФ определение демократии, как власти вооружённых мужчин кратно актуальнее, чем для США (хотя и там оно безусловно, актуально).

Но это значит – прежде, чем заикаться о каких-то своих правах, – нужно спросить себя, зачем я нужен? Какая от меня польза обороне и какая от меня польза народному хозяйству? И уж если я балласт бесполезный – так нужно хотя бы не брыкаться, мешая защитникам спасать мою трижды никому не нужную жизнь, не уподобляться утопающему, который пытается спасателя вместе с собой на дно утащить…

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Я скажу вам печальную, но важную истину. Никогда и нигде в истории народ (просто уродившиеся) не являлся ни источником государственной власти, ни её приоритетом. Попытки видеть в нём (со всеми его маразмами, темнотой и закидонами) источник и приоритет – плачевно закончились в 1991 году.

В лесу, где живут 100 австралопитеков и 1 саблезубый тигр власть, безусловно, находится у саблезубого тигра, хотя австралопитеков абсолютное большинство.

По головам, по голосам – но не по когтям и не по клыкам. Тот австралопитек, который придумает, как убить тигра – будет не народом. Он станет народным героем, предводителем, «помазанником божьим», лидером «ордена меченосцев» – но в любом случае его личность будет противопоставлена тем, кто ничего, кроме как родиться на свет, не сумел сделать.

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Теперь экономические вопросы. Кому принадлежат богатства? Тому, кому принадлежат ресурсы. Кому принадлежат ресурсы? Тому, кто овладел территорией. Кто овладел территорией? Кто смог – тот и овладел.

Теоретически земля ничья. То есть, теоретически, каждый имеет на её плоды и дары равные с другим права. Ведь никто из людей не сделал ни почв, ни руд, ни нефти, ни камня. Возблагодарим Бога за то, что он не поставил счётчиков на воду и на воздух.

И перейдём к практике.

Тысячу раз наплевать практике на абстрактную рациональную справедливость. Она находится в голове, и чтобы она там находилась – голову нужно сохранить на плечах. Это первая задача, а уж потом всё остальное.

На практике все блага мира принадлежат тем, кто в силах их отобрать.

Сильный никого не спрашивает, как ему распорядиться всеми наличными благами. Только у собственной совести – да и то, если она у него есть. А если она есть – то какая? Тоже вопрос…

Сила, опирающаяся на террор – имеет свои планы и свои предпочтения. Поскольку один человек не может терроризировать целый народ – возникает опорный клан, коллективная личность правителя: она зависит от верховного лидера, а он – от неё. У них – отношения симбиоза захватчиков.

Кроме этой группы есть вторичные пользователи земных благ: коштовые. Я их назвал так, потому что они на «коште» у сильного покровителя.

Коштовые делятся на два подвида: любимые и рассчитываемые. Если речь идёт о жене или сыне правителя – то это первая категория. Если речь идёт о фабричном рабочем или хлеборобе – то вторая.

Рассчитываемые коштовые зачем-то нужны сильным мира сего. Им дают часть благ – потому что имеют на них какой-то расчёт, планы. Можно, конечно, отобрать у крестьян весь хлеб до зёрнышка (и в истории много раз власти так делали) – но тогда крестьяне помрут, и некому будет в следующий год сеять хлеб.

Поэтому сила власти оставляет крестьянам часть выращенного ими хлеба, рассчитывая их использовать по своему усмотрению. То, что Сила оставляет Труду – всегда условно и зыбко: может оставить больше, а может меньше. В сущности – это произвольное решение действующей власти, сколько оставлять, зависит от её расчётов на будущее.

Чёткой грани между коштовыми и «бесполезными» (с точки зрения власти) не существует. Иногда власть выдумывает планы, требующие много народу, и берёт часть «лишенцев» на кошт. Иногда – наоборот. Что именно она выдумает – знает только она сама.

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Человек, который считает, что его право на жизнь, и на кошт – прирождённое и неотъемлемое, в сущности, безумен. Точнее, он обезумлен оглушающими бреднями, несколько веков извращающими учение о человечности, подменяющие милость силы выдуманными и несуществующими правами слабости «качать права».

Человек, который намерен пользоваться всеми благами жизни – и при этом освободил себя от всех обязанностей перед покрывающей его силой – скорее всего, будет убит и сожран. То, что он этого не понимает – не делает трагедию вечного перераспределения ограниченных ресурсов планеты менее трагичной.

Может быть, от непонимания ему умереть будет легче – до конца не поймёт, куда его тащат, но не более того…

Моя жизнь, в сущности, состоит из двух базовых элементов:

- моё копьё

- и мой строй копьеносцев.

Без копья я бесполезен, без строя копейщиков – обречён.

Человек не может владеть ничем, кроме того, что отвоёвано – им или дружественными ему силами. Вне меча владения нет.

Пойми мы это раньше – мы не потеряли бы Прибалтику и Украину.

Не понимай мы этого дальше – мы потеряем Москву и Урал.

И, конечно, самих себя. И всякое будущее для своих детей…





Н. Выхин

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