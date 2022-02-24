Эксклюзивные кадры: как начиналась спецоперация по защите ДНР и ЛНР
Сегодня после обращения президента военная техника, которая находится в приграничных территориях, пришла в движение. В заданном направлении выдвинулись танки, в воздух поднялась авиация. Репортаж Алексея Алексеева.
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