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Эксклюзивные кадры: как начиналась спецоперация по защите ДНР и ЛНР

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Сегодня после обращения президента военная техника, которая находится в приграничных территориях, пришла в движение. В заданном направлении выдвинулись танки, в воздух поднялась авиация. Репортаж Алексея Алексеева.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=49oBgO7GOAM
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