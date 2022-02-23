Дорогой бессмертия (1957)
Дорогой бессмертия. Телеспектакль
Последнее произведение героя чешского Сопротивления времен Второй мировой войны, журналиста и писателя Юлиуса Фучика написано в гестаповских застенках. В основе телефильма, который мы предлагаем Вам посмотреть, положен спектакль Ленинградского Государственного театра им. Ленинского Комсомола, для которого В.Брагин и Г.Товстоногов инсценировали книгу Ю.Фучика “Слово перед казнью”, известную еще как “Репортаж с петлёй на шее”.
Чехословакия оккупирована фашистами. Как активный участник Движения Сопротивления Фучек был арестован фашистами и брошен в тюремную камеру гестапо. От острого взгляда талантливого журналиста не ускользнули ни соседи по камере, ни надзиратели, ни следователи. В застенках он был свидетелем не только страшных преступлений, но и свидетелем мужества, стойкости и верности людей, уверенных в своей правоте и в силу своих убеждений.
#телеспектакль
Леннаучфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1957
Автор сценария – Георгий Товстоногов
Автор сценария – Андрей Чигинский
Режиссер – Андрей Чигинский
Оператор – Михаил Ротинов
Композитор – Израиль Финкельштейн
Художник – Владимир Иванов
Актер – Иннокентий Смоктуновский (Юлиус Фучик)
Актер – Евгения Козырева (Густина Фучикова)
Актер – Михаил Розанов (Бем)
Актер – Роман Рубинштейн (Паточка)
Актер – Григорий Гай (Колинский)
Актер – Николай Сычев (Вацлав Пешек)
Актер – Игорь Щепетнов (Карел Малец)
Актер – Кирилл Лавров (Мирек)
Актер – Галина Свитич (Лида Плаха)
#гостелерадиофонд #ЮлиусФучик #война #гестапо #ИннокентийСмоктуновский
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