78 лет назад – 5 февраля 1943 года – была введена в строй железная дорога протяженностью 33 километра от станции Петрокрепость (совр. Шлиссельбург) до платформы Поляны. По ней в осажденный Ленинград отправились эшелоны с продовольствием, медикаментами, углем. Машинисты называли ее «коридором смерти» - дорога проходила по участку шириной в среднем восемь километров, отбитому войсками Ленинградского и Волховского фронтов у немцев в ходе операции «Искра». Первый поезд, прибывший в город на Неве, для ленинградцев стал символом спасения.

Дорогу Победы сумели построить всего за 17 суток. Территория, по которой она проходила, была совсем не пригодна для сооружения железных путей. Заболоченная местность вперемешку с лесными массивами. Самой сложной задачей стало возведение низководного моста через Неву длиной 1300 метров. Выбор места осложняли и неравномерная глубина реки, и скорость ее течения. Для того, чтобы выбрать оптимальное место, строители – железнодорожники из Управления военно-восстановительных работ №2 Министерства путей сообщения СССР, созданного годом ранее при Ленинградском фронте – поднимали архивы Балтийского пароходства и все архивы по Неве.

Работы не прекращались ни днем, ни ночью. Строительство велось в нескольких километрах от линии фронта под постоянными артиллерийскими обстрелами. При этом на данном участке еще оставались тысячи неразорвавшихся снарядов и мин, на которых ежеминутно рисковали подорваться железнодорожники. А еще – сильные морозы, бездорожье, ввиду которого рабочим иной раз буквально на себе приходилось нести к трассе тяжелейшие грузы – машины здесь пройти не могли. Но все понимали – чем быстрее будет построена дорога, тем больше жизней будет спасено в Ленинграде, находившемся в блокаде уже два года.

Сооружение этой железнодорожной трассы было засекреченным – она проходила в прифронтовой зоне. Слишком рискованно было раскрывать эту информацию, ведь от успеха строительства этой ветки зависело слишком многое. Если бы немцы, узнав о том, что вскоре Ленинград вновь обретет связь с большой землей, бросили сюда все свои силы, то второго шанса ленинградцы могли и не получить. Поэтому, если о Дороге Жизни знал каждый житель города, она была воспета в военных песнях, то подробности того, как создавалась Дорога Победы, мы узнаем лишь сейчас.

Тем не менее, сведения об «активности на торфяниках» немцы получили практически сразу же. И почти сразу начали бомбить дорогу. Точное количество жертв не известно, однако, как вспоминают очевидцы, при этих бомбежках каждый день гибло не менее 20 человек. Хоронили их тут же, и поисковые отряды до сих пор находят останки погибших рядом с Дорогой Победы. Не меньше народу гибло, подорвавшись на незамеченных неразорвавшихся снарядах…

Однако ровно через 17 дней после начала строительства Дорога была построена и введена в строй. Первый состав прибыл в город на Неве через два дня, 7 февраля. Паровоз Эу-708-64, считавшийся в то время самым надежным, привез в город 800 тонн сливочного масла, которое развезли по госпиталям, заводам, столовым. Люди, месяцами не получавшие необходимые для организма жиры, не могли поверить в то, что видят настоящее сливочное масло.

Дорога стала единственной транспортной артерией, на по суше связывающей Ленинград и остальную страну до полного снятия блокады. Каждый рейс машинисты рисковали жизнью. Всего за год существования трассы она подверглась более, чем 1200 бомбежкам. Тут же ее чинили железнодорожники – ведь город ждал следующего эшелона. По сведениям музея «Дорога Победы», немцы при бомбежках ориентировались на звук и пар паровоза. Машинисты шли на хитрость. Они заранее разгонялись на участках, более-менее закрытых лесом, а на открытых – закрывали все форсунки и двигались по инерции. Естественно, дорога никак не освещалась, в темноте была и сама станция Петрокрепость.

Несмотря на все это, за год в Ленинград прошло около 6 тысяч составов с самыми необходимыми изможденному городу грузами. Поэтому для многих эта дорога стала еще и Коридором бессмертия.