Суворов. Битва при Маренго/Борис Кипнис и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Борис Кипнис беседуют об очередном эпизоде Итальянского похода Суворова – битве у Маренго. Какая обстановка была накануне сражения в Италии и Швейцарии; какие планы строили Александр Васильевич и его противник Моро – в новом видео на Цифровой Истории.
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