Суворов: битва при Бассиньяно/Борис Кипнис и Егор Яковлев
Продолжение цикла об Итальянском походе Суворова. В этом выпуске речь о малоизвестной странице военной кампании – сражении у Бассиньяно. Борис Кипнис раскрывает детали стратегии Александра Суворова и дискутирует с Егором Яковлевым о роли Великого Князя Константина, вмешательство которого стало причиной поражения на поле боя.
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1159
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