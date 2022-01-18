Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Творчество

Суворов: битва при Бассиньяно/Борис Кипнис и Егор Яковлев

91 0

Продолжение цикла об Итальянском походе Суворова. В этом выпуске речь о малоизвестной странице военной кампании – сражении у Бассиньяно. Борис Кипнис раскрывает детали стратегии Александра Суворова и дискутирует с Егором Яковлевым о роли Великого Князя Константина, вмешательство которого стало причиной поражения на поле боя.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #БорисКипнисЦИ #суворов

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1159

Купить билет на юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве 19 и 20 марта: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/1885521/

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_VF9sk-IjOE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Видеоответ Левашову Н.В.
Семинар "Взгляды на Веды из современности"
Информационная война против России
Битва при Сагре: Месть кавказцев
Андерс Брейвик поднялся против оккупантов

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru