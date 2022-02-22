Народ нищает. Запад ждёт революция? Аммар Багдаш
Почему протестуют дальнобойщики в Канаде, а теперь и в Европе? Перерастут ли волнения в революцию? Почему по всему миру падает уровень жизни? Об этом говорит генеральный секретарь Коммунистической партии Сирии Аммар Багдаш. Ведущая – Екатерина Глушик.
Книга “Англо-американский истеблишмент”. Кэрролл Квигли с предисловием Д. Перетолчина https://den-magazin.ru/utm/1036
Книги издательства “Наше Завтра” https://den-magazin.ru/utm/1037
Встречи с авторами “ДеньТВ” https://den-magazin.ru/utm/1038
Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/
“Наше Завтра” в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJEPgDhx/
Подписывайтесь на телеграм-канал газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
#ДеньТВ #дальнобойщики #Канада #протест #забастовка #зарплата #бедность #Запад #революция #забастовкадальнобойщиков #Европа #власть #капитализм #рабочийкласс #АммарБагдаш