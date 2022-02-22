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Народ нищает. Запад ждёт революция? Аммар Багдаш

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Почему протестуют дальнобойщики в Канаде, а теперь и в Европе? Перерастут ли волнения в революцию? Почему по всему миру падает уровень жизни? Об этом говорит генеральный секретарь Коммунистической партии Сирии Аммар Багдаш. Ведущая – Екатерина Глушик.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tXgPcBsQNyA
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