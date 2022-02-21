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Войска ЮВО и пограничники ФСБ ликвидировали 5 украинских диверсантов и уничтожили 2 БМП ВСУ

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Войска ЮВО и пограничники ФСБ ликвидировали 5 украинских диверсантов и уничтожили 2 БМП ВСУ

Пресс-служба Южного Военного Округа сообщает, что в ходе боевых действий на границе ДНР и РФ уничтожено 5 украинских диверсантов и 2 БМП ВСУ (поражены противотанковыми средствами), которые пытались перейти границу России для поддержки одной из ДРГ. Потерь у российских военных и пограничников ФСБ принимавших участие в ликвидации украинской группы нет.

Пресс-релиз:

«Подразделение соединения Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины.
21 февраля 2022 года около 6 утра мск в районе н.п. Митякинская, Ростовской обл. на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы.
Для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от выделенного для оперативного прикрытия государственной границы подразделения соединения российских вооруженных сил ЮВО.
В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ.
Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены.
В результате боестолкновения 5 нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены.
Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет».
Несколько ранее УНМ ДНР сообщало, что на этот участке идет бой с 2 украинскими ДРГ после того, как они подорвали артиллерийский склад армии ДНР. Также сообщалось о том, что в этом районе уничтожен чей-то БТР.

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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7456142.html
Метки: война на украине, всу, ДНР, донецкая народная республика, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 20731 15365
    Владимир четыре часа назад

      Че то какая то херня полная,причём здесь ДНР если это район 2-го корпуса.Это журналюги ни хрена не поняли или тот кто эту информацию давал сам представления не имеет о дислокации корпусов. Это что топографический кретинизм или кто специально дискредитирует это сообщение,как повод для начала боевых действий??!

    • 29689 6297
      Русофил три часа назад

        Этo как?
        Oпoлченцы прoпустили?
        Нoвocти прут адна другoй шизанутее

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