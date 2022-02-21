Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 2
Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 2.
- Как появилась идея организации элитных истребительных частей ВВС Красной армии – полков особого назначения ОСНАЗ?
- Какие результаты были получены по опыту боевой работы истребительных полков особого назначения?
- Какие выводы делали советские штабы по наблюдениям за действиями истребителей противника?
- Какие основные проблемы были у истребительных частей ВВС Красной армии, при ведении воздушных боёв?
- Какую реорганизацию предприняло командование армии в отношении частей ВВС?
- Как решали вопрос переучивания летного состава на новые самолёты?
- Каков был механизм позволивший Люфтваффе разгромить ВВС приграничных округов?
Продолжение следует!
Предыдущие ролики Г.П. Серова.
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/ju1d1A6rcuI
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 1:
https://youtu.be/lJue0mFo_Q0
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 2:
https://youtu.be/EEaRhDErQNc
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