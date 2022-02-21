Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 2

57 0

Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 2.
- Как появилась идея организации элитных истребительных частей ВВС Красной армии – полков особого назначения ОСНАЗ?
- Какие результаты были получены по опыту боевой работы истребительных полков особого назначения?
- Какие выводы делали советские штабы по наблюдениям за действиями истребителей противника?
- Какие основные проблемы были у истребительных частей ВВС Красной армии, при ведении воздушных боёв?
- Какую реорганизацию предприняло командование армии в отношении частей ВВС?
- Как решали вопрос переучивания летного состава на новые самолёты?
- Каков был механизм позволивший Люфтваффе разгромить ВВС приграничных округов?
Продолжение следует!

Предыдущие ролики Г.П. Серова.
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/ju1d1A6rcuI
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 1:
https://youtu.be/lJue0mFo_Q0
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 2:
https://youtu.be/EEaRhDErQNc

Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia в Facebook: https://www.facebook.com/groups/TactiсMedia
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xJgQV2uC9nY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 1
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 1
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
"Железный генсек". Юрий Владимирович Андропов
Новости Украины и Новороссии 14 января 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru