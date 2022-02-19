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Интервью с Электроником. Что значит быть человеком. Приключения Электроника спустя много лет

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Встреча с исполнителями главных ролей известного советского фильма «Приключения Электроника»Владимиром и Юрием Торсуевыми. Беседа о человечности, о том, как использовать научно-технический прогресс во благо общества и для духовного развития людей, о вызовах современности, а так же о новом фильме с участием братьев Торсуевых.

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

2:52 Что значит «быть человеком»?
5:55 Признаки здоровой и больной души.
7:15 Научно-технический прогресс: во вред людям или для всеобщего блага? Как мы будем использовать свободное время?
11:34 Технический прогресс может расчеловечить?
18:37 О новом фильме с участием братьев Торсуевых.
27:23 Самое важное в жизни…

Владимир и Юрий Торсуевы:
Советские и российские актёры.
Получили широкую известность в 1980 году после выхода на экраны детского художественного фильма «Приключения Электроника», в котором они исполнили главные роли.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель общественный деятель автор ряда работ, посвященных развитию человека и общества.
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#кино #ссср #электроник
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZbHI09Wyy10
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