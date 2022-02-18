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Что показывает индикатор здоровья экономики. Валентин Катасонов

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Какая должна быть функция ЦБ должна быть в государстве? На что влияет ключевая ставка кредитования? Почему на управляющих должностях находятся некомпетентные люди?

01:49 Цена на нефть в два раза превышает заложенный в бюджет показатель. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сказал “Рецессии нет и не будет”. Чем опасен рост рубля, если мы живем в России и доллары не покупаем?
22:00 Многие эксперты в том числе и на нашем канале упрекают властные структуры, правительство в обыкновенном реагировании на внутренние проблемы и внешние вызовы. У правительства отсутствует стратегия поведения и развития?
24:47 Как во власть попало такое количество дилетантов? Почему непрофессионализм управленцев в последнее время стал нормой? Для чего они расставлены на своих местах?

Канал “Концептуал. Смыслы”
https://www.youtube.com/user/konzeptualtv2

Тайны экономических рычагов. как покончить с разгильдяйством на производстве?
https://konzeptual.ru/tajny-ekonomicheskih-rychagov-kak-pokonchit-s-razgildyajstvom-na-proizvodstve?utm_source=smi

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#Концептуал #ВалентинКатасонов #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2-QYRDmuJGs
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