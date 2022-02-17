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Британская элита советской разведки. Секретные материалы

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21 ноября 1979-го года британский парламент собирается на экстренное заседание. Ожидается чрезвычайное сообщение премьер-министра Маргарет Тэтчер. Голос «железной леди» звучит непривычно взволнованно: «Британской контрразведке стало окончательно известно имя человека, входившего в так называемую «кембриджскую группу» советских агентов…» Далее было названо имя, известное всей стране: родственник королевы Елизаветы, профессор Лондонского университета, хранитель художественных ценностей королевской семьи Энтони Блант! В прессе непрерывно мелькают его имя и ещё четверых англичан, десятилетиями работавших на советскую разведку. Эта история вызвала грандиозный международный скандал – авторитет британских спецслужб был подорван, а королевскому двору ещё долго пришлось оправдываться за то, что произошло. Но каким образом эти пятеро представителей высших аристократических кругов, по сути – политической элиты Великобритании – оказались советскими агентами? Почему они пошли на сотрудничество с Советским Союзом? И какую роль «кембриджская пятёрка» сыграла в истории 20-го века? Смотрите в очередном выпуске программы «Секретные материалы с Андреем Луговым».


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F-RQ-Fj0duo
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