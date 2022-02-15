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Пора принимать контрмеры

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Понятно, что наше решение послужит поводом для очередного приступа агитации об агрессии «злых москалей» против «белой и пушистой» Украины. В связи с этим мне хотелось бы узнать, предусмотрены ли какие-то контрмеры агитации направленные на вразумление русского большинства граждан Украины. Ну а если такие меры пока не подготовлены, то надо подготовиться их скорейшей подготовкой. Ибо на мой взгляд они несомненно и очень скоро понадобятся. Повторяю, понадобятся независимо от того какой из вариантов обсуждаемых сейчас мы одобрим.

Источник — http://duma.gov.ru/

Источник: https://vassermans.ru/gosduma/pora-prinimat-kontrmery/
Метки: Госдума, ДНР, донбасс, лнр, последние выпуски, Украина
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