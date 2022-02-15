Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество, Экономика

Олег Комолов: простые числа // Антонимы с Антоном Красовским

33 0

«Налоги», «инфляция», «валютная политика», «глобализация», «группа одиннадцати», «демередж» и «монополия» — слова, которые вроде бы кажутся нецензурными, но являются повседневными. «Простые числа» — YouTube-канал, в котором на пальцах, простыми числами объясняют всё происходящее в российской и мировой экономике. Канал ведёт кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Олег Комолов.

Комолов в YouTube-канале «Простые числа» популярно и качественно вскрывает пороки капитализма. Помимо того что освещает околоэкономические темы, Олег в своём канале регулярно снимает видеорецензии на фильмы и сериалы, так как является продюсером кино и телевидения.

Подписывайтесь на канал Олега Комолова: https://www.youtube.com/c/Простыечисл…

Почему экономике России предсказывают погружение в «болото периферии»? Как новая волна пандемии коронавируса повлияет на экономику страны? Почему рост цен в США становится угрозой всему миру? И какой процент инфляции в России на самом деле?

Об этом и многом другом простыми числами поговорим с блогером, кандидатом экономических наук и доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Олегом Комоловым.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hh1HGVc3FtE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Головокружение от резервов. Олег Комолов // Простые числа
С Наступающим Новым годом и Рождеством!
Кому служит сайт "Ящик Пандоры"?
Все на поддержку дальнобойщиков! Владислав Жуковский [Народный Протест: АнтиПЛАТОН]
Вопросы которые если озвучить, Путину придётся бежать из страны. Степан Сулакшин

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru