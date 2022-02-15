«Налоги», «инфляция», «валютная политика», «глобализация», «группа одиннадцати», «демередж» и «монополия» — слова, которые вроде бы кажутся нецензурными, но являются повседневными. «Простые числа» — YouTube-канал, в котором на пальцах, простыми числами объясняют всё происходящее в российской и мировой экономике. Канал ведёт кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Олег Комолов.

Комолов в YouTube-канале «Простые числа» популярно и качественно вскрывает пороки капитализма. Помимо того что освещает околоэкономические темы, Олег в своём канале регулярно снимает видеорецензии на фильмы и сериалы, так как является продюсером кино и телевидения.

Подписывайтесь на канал Олега Комолова: https://www.youtube.com/c/Простыечисл…

Почему экономике России предсказывают погружение в «болото периферии»? Как новая волна пандемии коронавируса повлияет на экономику страны? Почему рост цен в США становится угрозой всему миру? И какой процент инфляции в России на самом деле?

Об этом и многом другом простыми числами поговорим с блогером, кандидатом экономических наук и доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Олегом Комоловым.