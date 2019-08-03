Ох уж эти 70%! Олег Комолов // Простые числа
Ох, уж эти 70%. В последние годы это число чаще всего упоминается в контексте разговоров об огосударствлении экономики России. Оно вошло в общественную дискуссию с подачи руководителя ФАС и, к слову, члена партии Яблоко, Игоря Артемьева. Утверждается, что 70% ВВП страны создаётся государством, а значит капитализм у наc неправильный, не либеральный не демократический, частная собственность в нём отсутствует, а значит и невидимая рука рынка того и гляди усохнет и отвалится.
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