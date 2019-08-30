Головокружение от резервов. Олег Комолов // Простые числа
В августе Россия нарастила международные резервы до рекордных значений за последние 5 лет. Общий объём накопленных золота и валюты составил более 527 миллиардов в долларовом эквиваленте. На фоне устойчиво негативного новостного фона о состоянии и перспективах российской экономики официальная пропаганда транслировала эту новость как настоящую победу отечественного капитализма.
Звучит и правда солидно: по размеру золотовалютных резервов Россия вошла в пятёрку мировых лидеров и не сегодня-завтра вырвется на четвёртую строчку, оставив далеко за спиной Европу и Америку. Но, как обычно, в экономике не всё так просто, и принцип, чем больше, тем лучше работает далеко не всегда.
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#КонстантинСемин #ПростыеЧисла #ОлегКомолов
https://www.rbc.ru/economics/18/07/2018/5b4f69799a79476a135a2203
Продажа госдолга США на 2018 год.
https://ria.ru/20190312/1551706884.html
Прогноз продажи госдолга США Китаем.
https://ria.ru/20190719/1556669620.html
Продолжение распродажи госдолга США в 2019 году и наращивание золотовалютных резервов.
Иными словами – бочки с порохом собрали вместе и уже зажгли запал. Госдолг США в основном лежит на самих США.
Вброс очередной, рассчитаный на самых недалеких.
В тему: https://www.rbc.ru/economics/14/08/2019/5d53e34e9a79471e0a1a3ba5