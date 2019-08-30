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Головокружение от резервов. Олег Комолов // Простые числа

20:12. 30 августа 2019 Просмотров - 129 2 коммент. Опубликовал:

В августе Россия нарастила международные резервы до рекордных значений за последние 5 лет. Общий объём накопленных золота и валюты составил более 527 миллиардов в долларовом эквиваленте. На фоне устойчиво негативного новостного фона о состоянии и перспективах российской экономики официальная пропаганда транслировала эту новость как настоящую победу отечественного капитализма.

Звучит и правда солидно: по размеру золотовалютных резервов Россия вошла в пятёрку мировых лидеров и не сегодня-завтра вырвется на четвёртую строчку, оставив далеко за спиной Европу и Америку. Но, как обычно, в экономике не всё так просто, и принцип, чем больше, тем лучше работает далеко не всегда.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Oc9zEMunH_U

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