О Признании Донбасса
Вассерман объяснил, почему нельзя сейчас признавать ЛДНР
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о том, почему он не поддержит проект КПРФ о признании ЛДНР. Также публицист прокомментировал итоги встречи Макрона и Путина, Макрона и Зеленского:
00:30 — Почему Вассерман против признания ЛДНР именно сейчас?
02:26 — Итоги встречи Макрона и Путина;
06:36 — Зачем Украина и Россия участвуют в предвыборной кампании Макрона?
08:38 — Почему украинское руководство не поддерживает западную информационную кампанию о «российском вторжении»?
Вассерман объяснил, почему нельзя сейчас признавать ЛДНР
Надеюсь ему харашo ПЛАТЮТ
А тo был на бoмжика пoхoж.
А теперь заживёт