Вольная улица 15.02.2022

Вассерман объяснил, почему нельзя сейчас признавать ЛДНР

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о том, почему он не поддержит проект КПРФ о признании ЛДНР. Также публицист прокомментировал итоги встречи Макрона и Путина, Макрона и Зеленского:

00:30 — Почему Вассерман против признания ЛДНР именно сейчас?

02:26 — Итоги встречи Макрона и Путина;

06:36 — Зачем Украина и Россия участвуют в предвыборной кампании Макрона?

08:38 — Почему украинское руководство не поддерживает западную информационную кампанию о «российском вторжении»?