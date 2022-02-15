Главная » Видео, Новости Украины и Новороссии

О Признании Донбасса

81 1

Вольная улица 15.02.2022

Вассерман объяснил, почему нельзя сейчас признавать ЛДНР

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о том, почему он не поддержит проект КПРФ о признании ЛДНР. Также публицист прокомментировал итоги встречи Макрона и Путина, Макрона и Зеленского:

00:30 — Почему Вассерман против признания ЛДНР именно сейчас?

02:26 — Итоги встречи Макрона и Путина;

06:36 — Зачем Украина и Россия участвуют в предвыборной кампании Макрона?

08:38 — Почему украинское руководство не поддерживает западную информационную кампанию о «российском вторжении»?

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/o-priznanii-donbassa/
Метки: видео блог, донбасс, последние выпуски, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 14 мая 2015
Новости Украины и Новороссии 01 июля 2016
Новости Украины и Новороссии 11 февраля 2017
Новости Украины и Новороссии 08 марта 2020
В Горловке о судьбе Донбасса
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29618 6246
    Русофил час назад

      Вассерман объяснил, почему нельзя сейчас признавать ЛДНР
      Надеюсь ему харашo ПЛАТЮТ
      А тo был на бoмжика пoхoж.
      А теперь заживёт

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru