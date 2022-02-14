Главная » Видео, Наука, Невероятное в мире

Финансовый пузырь на пороге обнуления. Что останется после краха Кремниевой долины

199 0

Кем и для каких целей использовалась кремниевая долина в последние десятилетия. Почему сейчас миру хрустальных “единорогов” приходит конец. Что случится после того, как финансовый пузырь вокруг высокотехнологичной отрасли будет сдут. Чем отличается от американской кремниевая долина Китая. Об этом и многом другом рассказывает главный экономист российской аналитической школы Людмила Голубкова. Ведущий Алексей Каныгин.

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #КремниеваяДолина #стартапы #Theranos #Дудь #венчурные инвестиции #экономика #финансовыйпузырь #спецслужбы, #единороги
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hQo3hwMXnuQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Пузырь всего: Когда он наконец лопнет?
ФРС — мировое финансовое Зазеркалье
Мировая экономика на пороге коллапса
Борьба за экономику методом затыкания ртов ведущим политикам
Проект Эвакуация. Самоподрыв вулкана Йеллоустоун 2015-2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru