Финансовый пузырь на пороге обнуления. Что останется после краха Кремниевой долины
Кем и для каких целей использовалась кремниевая долина в последние десятилетия. Почему сейчас миру хрустальных “единорогов” приходит конец. Что случится после того, как финансовый пузырь вокруг высокотехнологичной отрасли будет сдут. Чем отличается от американской кремниевая долина Китая. Об этом и многом другом рассказывает главный экономист российской аналитической школы Людмила Голубкова. Ведущий Алексей Каныгин.
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