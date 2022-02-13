Спрут. Танк для десанта. Военная приемка
Самый мощный в мире лёгкий танк – так за глаза называют «Спрут», который в официальных документах проходит как 125-мм самоходная противотанковая пушка десантируемая. Главный герой нового выпуска «Военной приёмки» – машина, у которой нет конкурентов в своём классе. Потому что в мире нет подобной техники с таким набором ударных и десантных качеств одновременно. «Спрут» можно сбрасывать с парашютом, он умеет плавать, по скорости он не уступает танкам, а по проходимости их превосходит. Но самое главное – «Спрут» вооружён полноценной танковой пушкой, позволяющей выпускать не только снаряды, но и противотанковые ракеты. Чтобы продемонстрировать возможности новой машины, автор «Военной приёмки» Алексей Егоров отправится на закрытые полигоны Министерства обороны, где покажет, как проходят испытания «Спрута».
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/