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Барбадос стал республикой | Владимир Зайцев

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16 сентября 2020 года премьер-министр Миа Моттли объявила о намерении превратить Барбадос в республику, отказавшись от власти британской Короны. С 30 ноября 2021 года Барбадос является республикой.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D08GUWElG38
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