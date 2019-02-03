Кому должны все страны мира?

Возникает вопрос — как долго экономики этих стран будут повышать потолок долга и чем обеспечены новые займы? Именно с широким распространением кредита под процент в капиталистической экономике связано такое явление, как экономический кризис, кризис перепроизводства. Хотя, ещё совсем недавно многие западные страны снизили ставки по кредитам ниже 1 %, иначе при той огромной задолженности, которая есть у каждой из стран, это создаёт большие риски для экономики.

Впервые в истории рыночной цивилизации проблема долгов затронула практически все страны и всё мировое хозяйство, что явилось следствием мирового экономического кризиса 2007— 2009 годов. Это становится понятно, если взглянуть на статистику стран должников, где значительная доля внешних займов, в основном у группы стран с развитой экономикой. И лидирующие позиции здесь занимает США, как это не парадоксально.



Мировой экономический кризис затрагивает и страны развивающихся рынков, которые вынуждены предпринимать меры, чтобы обезопасить свою экономику. Но эта многочисленная группа стран тоже имеет внешние долги, хоть и не такие огромные, как у стран с развитой экономикой, что тоже негативным образом сказывается на мировой экономике.

Возникает главный вопрос — кому должны все страны и какая есть альтернатива существующей финансовой системе? Именно этой проблеме — глобального масштаба и будет посвящена наша статья.

Терминология и отдельные понятия, которые не стоит сводить в одно — госдолг

Государственным долгом страны (public dept) называют финансовые займы правительства страны для погашения дефицита бюджета.



Госдолг рассчитывается в национальной валюте страны или в долларах США, но для большей наглядности отображается как процент заимствования от ВВП этой страны (т.е. % от размера экономики — Таблица 1). Государственный долг не следует путать с внешним долгом.

Государственные долги сегодня в основном существуют в виде облигаций на внутреннем и внешнем рынках, а частные — в виде банковских кредитов (коммерческих, ипотечных, потребительских и т.д.).

Внешний долг — определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами (Таблица 1).

И именно он показывает общую долговую нагрузку на экономику страны.

Наличие значительного внешнего долга в иностранной валюте расценивается, как серьезная угроза стабильности национальной валюты и всей национальной экономике. Это однозначно говорит о том, что часть национального богатства принадлежит иностранцам.

Золотовалютные резервы (международные резервы или официальные резервы) — внешние высоколиквидные активы, представленные в виде иностранной валюты и золота, которые находятся под контролем государственных органов денежно — кредитного регулирования и в любой момент могут быть использованы для финансирования дефицита платёжного баланса, для интервенций на валютных рынках, оказывающих влияние на курс национальной валюты, или для аналогичных целей (Таблица 1).

Статистика распределения по странам — внешний долг, государственный долг, инфляция и активы (резервы)

Таблица 1 (в пустых клетках — нет данных)

Страна Размер внешнего долга (в дол. США) Резервы (в дол.США)

Инфляция в %

(Справочник ЦРУ за 2017 год)

В нашей таблице представлены двести с лишним стран, поэтому для удобства давайте их разделим на две группы — развитые и развивающиеся.



Это необходимо сделать для того, чтобы выделить их совокупную долю по тем показателям, которые даны в таблице 1 за 2017 год и сравнить их. Но для начала, давайте перечислим эти страны по группам.

Страны с развитой экономикой (41):

Европа и Ближний Восток — Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Лихтенштейн, Монако, Ватикан и Фарерские острова;

Австралия, Океания и Дальний Восток — Австралия, Гонконг, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и Япония;

Северная Америка — Канада, США и Бермудские острова;

Страны с развивающейся экономикой (153):

Европа — Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Венгрия, Косово, Литва, Македония, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Турция;

СНГ — Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан;

Азия — Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай, Фиджи, Индия, Индонезия, Кирибати, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Маршалловы острова, Микронезия, Монголия, Мьянма, Непал, Палау, Папуа-новая Гвинея, Филиппины, Самоа, Соломоновы острова, Шри-Ланка, Таиланд, Восточный Тимор, Тонга, Тувалу, Вануату, Вьетнам;

Латинская Америка и страны Карибского бассейна — Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла;

Средний Восток, Северная Африка — Афганистан, Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Тунис, ОАЭ, Йемен;

Тропическая Африка — Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центрально-африканская республика, Чад, Коморские острова, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, ЮАР, Южный Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия, Зимбабве.

Данная классификация представлена МВФ и включает 188 стран плюс шесть стран, которые не входят в данную организацию — это Андора, Бермудские острова, Фарерские острова, Лихтенштейн, Ватикан и Монако. Эти страны относятся к развитым экономикам и представлены Всемирным банком (ВБ). (https://ru.wikipedia.org/wiki/Развитые_страны)

Оценка показателей из Таблицы 1

В 2017 году внешний долг всех стран составлял 106.554.860.470.418 долларов. На страны с развитой экономикой приходилось 68.221.197.600.000 долларов или 64 % от совокупного долга.



По внешнему долгу лидеры в этой группе Евросоюз — 29,2 трлн долларов, США — 17,9 трлн долларов и Великобритания — 8,1 трлн долларов соответственно. Внешний долг стран с развивающейся экономикой составил 38.333.662.870.418 долларов или 35,9 % от совокупного долга.



Если учесть, что стран с развитой экономикой всего 41, а с развивающейся экономикой 153, то совокупный внешний долг в 68,2 трлн долларов очень большой.



Внешние долги наглядно показывают — какие страны являются производителями благ, а какие только потребителями.

В 2017 году золотовалютные резервы (далее — ЗВР) всех стран составляли 12.010.975.361.803 долларов.



Если данный показатель сопоставить с внешними долгами всех стран, то он гораздо меньше — всего 11,2 % и покрыть полностью всю сумму долгов не может. На страны с развитой экономикой приходилось 4.719.843.416.946 долларов ЗВР. На остальную группу стран уже 7.291.131.944.857 долларов ЗВР.

По величине государственного долга образовались страны, у которых он значительно превышал 100 % от ВВП. В группе стран с развитой экономикой в 2017 году лидировала Япония, Греция и Италия.



У Японии государственный долг составлял 236,4 % от ВВП, у Греции 181,9 %, а у Италии 131,5 % соответственно. В группе стран с развивающейся экономикой по этому показателю лидировали такие страны, как Ливан — 152,8 % от ВВП, Йемен — 135,5 % и Барбадос — 132,9 % соответственно.

У большинства стран с развитой экономикой государственный долг либо стремился к 100 %, или уже превышал данную отметку. Для государственного долга в качестве критического рассматривают значение в 60 %, озвученное в Маастрихтских соглашениях, однако эту отметку преодолели, даже страны с развивающейся экономикой.

Показатели инфляции в группе стран с развитой экономикой достаточно низкие. Самый высокий показатель в этой группе у Исландии — 4,1 %. Во второй группе стран значительно более высокие показатели инфляции.



Лидировала Венесуэла — 2200,02 %, Йемен — 21,04 % и Аргентина — 20 %. Данный фактор говорит о том, что в государстве чрезмерно много денег в обращении, в результате чего они обесцениваются. А это в свою очередь, неизбежно ведёт к росту цен.

Данная статистика распределения по странам за 2017 год практически по всем показателям менялась. К сожалению, каждый год в большую сторону, что негативным образом сказывалось на мировой финансовой системе — мировой экономике.

А поскольку многие страны — не только развитые, но и развивающиеся завязаны на мировой рынок, где все расчёты проводятся в долларах и евро, то эти страны не застрахованы от рисков, связанных с мировым экономическим кризисом.

И, если совокупный мировой долг увеличивается быстрыми темпами, то мировой кризис развивается перманентно.

Есть ещё такое понятие, как структура мирового долга, куда входят долги правительств, корпораций, банков и домохозяйств всех стран вместе взятых. Совокупный долг всех стран необходимо сопоставить с мировым ВВП.

По этому показателю можно понять сколько ничем необеспеченных денег в мировой

экономике и в какой валюте. Давайте посмотрим на схему ниже.

На схеме мы видим динамику количественных показателей за год. Самые большие заимствования за 2017 год у корпораций и правительств. Динамика роста задолженности показывает тоже самое.



По этой схеме мировой долг в 2017 году составил 222,6 трлн долларов. Данная сумма превышает мировой ВВП — 70 трлн долларов в 3,18 раза.



Это означает, что 152,6 трлн долларов в мировой экономике — ничем не обеспеченные деньги. То что ничем не обеспеченная сумма денег, равная двум с лишним мировым ВВП находится в обороте, означает, как минимум, следующее.

Первое: те, у кого печатный станок ловко перераспределяют огромные потоки различного сырья и продукции в свою пользу.



То есть, используя преимущество резервной валюты, фактически изымают часть мирового ВВП, который создали другие участники рынка. Здесь надо учитывать, что уровень потребления США по разным оценкам около 40 % мирового ВВП.



А если учесть, что практически вся обрабатывающая промышленность вывезена в Китай, Вьетнам и другие страны, то доля их производства в мировом ВВП не сопоставимо меньше 40 %.

И второе: подавляющее большинство мирового капитала носит спекулятивный характер и вложено не в реальное производство, а преимущественно в биржевые инструменты.

Если мы возьмём внешние долги только развитых стран — 68,2 трлн долларов, то они практически сравнялись с мировым ВВП.



То есть, эта группа стран ещё ничего не произвела, а уже получила чистых инвестиций в собственную экономику на сумму эквивалентной мирового ВВП. Что касается стран развивающихся рынков, которые тоже имеют долги, то они хотят обеспечить себе такой же уровень потребления, как в экономически развитых странах.



Но, при доминирующей культуре — эта тенденция губительна для природы и цивилизации в целом.

О причинах мирового финансового кризиса

Мировой экономический кризис представляет собой характерное явление для рыночной экономики, повторяющийся с определённой периодичностью и затрагивающий не одно государство.

Мировой экономический кризис — это явление, которое характеризуется резким ухудшением абсолютно всех финансовых показателей. Подобное состояние экономического сектора всколыхнуло весь мир в 2008 году.

Одной из ключевых причин глобального кризиса является доминирующая ныне экономическая модель финансового капитализма. В рамках этой модели происходит следующее:



провальное финансовое регулирование, бывшее неэффективным и несовершенным;



ошибки в корпоративном управлении, приведшие к чрезмерным рискам;



перенасыщение кредитного рынка;



искусственное занижение цен на энергоресурсы;



дисгармония в международной торговле;



США и другие эмитенты резервных валют для поддержания достигнутого уровня жизни печатают (эмитируют) колоссальные объёмы валют, которые абсолютно ничем не обеспечены;



неограниченная выдача ипотек в США и отсутствие контроля за этим процессом;



биржевые пузыри, ценные бумаги, неоправданно дорогая недвижимость, деревативы;



вливание доллара в экономики других государств, вынужденных использовать чужие валюты (экспорт инфляции);



развивающиеся рынки постепенно отказываются от использования доллара;



рост внешних долговых обязательств стран, компаний и всего населения, погрязшего в кредитах (задолженность домохозяйств в США и других странах Запада достигла рекордных уровней).



Главная причина экономической дестабилизации, произошедшей в 2008 году — это перепроизводство американского доллара. Помимо вышеперечисленных основных причин мирового экономического кризиса, есть ещё и сопутствующие факторы.



Они имеют каталитическое действие, то есть ещё более усугубляют существующую ситуацию в мире. Это увеличивающийся мировой долг и связанный с ним огромный разрыв с мировым ВВП, нарушения и несоответствия в международной торговле и движении капитала, нестабильность американской валюты.

Погасить созданные в глобальной финансовой системе колоссальные долги в оговоренные сроки многие заёмщики просто не в состоянии. Государства не смогут без катастрофического ущерба для своей экономики сгенерировать соответствующие финансовые потоки.



Сегодня большинство долгов просто рефинансируется — закрываются одни и вместо них тут же открываются другие, часто гораздо большие.

Но займодателей сегодня вполне устраивает долгосрочная способность заёмщика по выплате процентов. Фактически срочные долги на наших глазах превращаются в бессрочные, а заёмные средства в системе начинают играть роль субординированного собственного капитала.

Однако эта ситуация крайне нестабильна и чревата возникновением серьезных кризисов, которые и происходят в рамках существующей экономической модели.

Главный вопрос — Кому должны страны?

«Денежная элита паразитирует на стране в мирное время и плетёт заговоры против неё во времена бедствий. Власть Денег более деспотична чем монархия, более высокомерна чем автократия и более эгоистична чем бюрократия.



Она осуждает как «врагов народа» всех тех, кто подвергает сомнению её методы или проливает свет на её преступления. У меня есть два главных противника — армия южан передо мной и банкиры позади меня. Из этих двух, тот кто позади — мой самый страшный враг» Президент США, Авраам Линкольн

http://history-doc.ru/avraam-linkoln/

Как вы заметили — мировая статистика по основным показателям стран за 2017 год в открытых источниках доступна.



Данная статистика основана на материалах из Справочника ЦРУ, за исключением показателей инфляции, которые мы взяли у МВФ. Но вы нигде не найдёте статистику по кредиторам, то есть конкретный международный банк и количество выданных кредитов конкретной стране. Сколько мы не искали, так и не нашли.



Интересно — откуда такая странная информационная асимметрия? Ещё одну странность вызывает пояснение на сайте ЦРУ, где представлена данная статистика.



Там указывается, что общая сумма внешнего государственного долга всех стран мира составляет более 70.600.000 млн долларов США. И далее ниже поясняется, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены.



Вопрос — почему они не вычтены, а указаны в трлн долларов? Общая же сумма внешних долгов, которая указана на данном сайте как была — 70,6 млн долларов, так и не менялась несколько лет, хотя долговые обязательства стран постоянно растут.



Но нас волнует главный вопрос — кому должны страны?

В представленной таблице обязательства нерезидентов перед резидентами в виде суммы внешнего долга не учтены, потому что их кредиторы не государства, а влиятельные банковские корпорации — «хозяева денег», которые не предпочитают светиться. МВФ, ВБ, ФРС, ЕБРР, БМР — это вывески, за которыми и стоят эти «хозяева».



Все решения принимаются закулисно, а председатели этих международных финансовых организаций их просто озвучивают.

Есть цель и есть средства.

Цель — это абсолютная власть, которую дают деньги в капиталистическом обществе, прежде всего, над самим обществом и государством, в котором живёт это общество.

А средства — это крупные банковские корпорации, денежно-кредитная политика с ссудным процентом и, наконец, сами деньги. Национальные же банки — это обыкновенные ростовщические конторы, которые вписаны в глобальную банковскую сеть и функционируют, как элементы единой системы.

МВФ даёт кредиты странам по низким ставкам, но под определённые обязательства. Их не интересует как будут потрачены эти средства, главное, чтобы исполнялись все пункты обязательств.



Суть их сводится к существенным политическим уступкам, напрямую затрагивающим суверенитет государства. Отдельно оговариваются условия развития страны — её отраслей промышленности, социальной сферы, государственных программ, бизнеса и т.д. Так было с Грецией, Исландией, когда-то с Россией, теперь уже с Украиной.

ФРС через свои филиалы — Центральные банки определяет денежно-кредитную политику конкретного государства, курс национальной валюты, даже объёмы золотовалютных резервов. На данный момент в мире существует около 200 Центральных банков.



И есть международная иерархия Центральных банков с их статусом, в рамках которой они чётко следуют определённой линии.



В мире всего четыре государства, в которых нет Центрального банка — это Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Там национальные банки, которые проводят суверенную финансовую и экономическую политику. России сегодня нужен именно такой банк.

Какая есть альтернатива существующей финансовой системе?

Существующая в настоящее время мировая финансовая система основана на использовании доллара как основной, а фактически, единственной мировой резервной валюты.



Основы системы были заложены в 1944 году с формированием Бреттон-Вудской системы и созданием Международного валютного фонда (МВФ).

С отказом в 1971 году от конвертируемости доллара в золото система приобрела её современные очертания.

США, опираясь на свой валютно-экономический потенциал и золотой запас, приравняли доллар к золоту, закрепив за ним статус главной резервной валюты. При создании системы декларировалось, что она должна обеспечивать сбалансированное развитие мировой экономики за счёт использования управляемых плавающих валютных курсов.



В итоге на деле она привела к громадным диспропорциям в мировой торговле, росту денежной массы и увеличению финансовых рисков.

Перераспределение позиций между странами в наше время является отражением важной особенности современного экономического развития, конкурентной борьбы на мировом рынке.



Экспоненциальный рост дисбалансов в мировой экономике начался в 90-х годах, когда созданная система во всё большей степени стала обеспечивать в основном лишь растущие потребности экономики США. США использовали статус доллара как резервной валюты для покрытия национальной валютой дефицита своего платёжного баланса.



Годовой дефицит внешнеторгового баланса США с нескольких десятков млрд долларов в 80-х годах вырос в итоге до 500-700 млрд долларов. Это тот дополнительный объём товаров и услуг, которые в обмен на доллары ежегодно получают США.



Таким образом, США пользовались результатами чужого труда через импорт товаров за счёт экспорта своих долларов.

Основатели Бреттон-Вудской валютной системы полагали, что валютные интервенции, направленные на поддержку паритетного обменного валютного курса, предоставят разработанным валютным соглашениям возможность самоадаптации к изменениям экономических условий, как то обеспечивал золотой стандарт.

Однако неравноправный валютный механизм способствовал укреплению позиций США в мире в ущерб другим странам и международному сотрудничеству. Бреттон-Вудская система оказалась неспособной обеспечить относительно длительную стабильность обменных курсов валют.

На этом фоне мы наблюдаем сильную волатильность валют. Занижение валютного курса — это сравнительно безболезненный и простой политический приём, призванный повысить конкурентоспособность своих товаров и услуг на международных рынках.



Другие способы улучшения экономического состояния, например структурные реформы, осуществить гораздо тяжелей.

США, пользуясь резервным статусом своей национальной валюты, давно печатают столько долларов, сколько им нужно для финансирования растущих бюджетных расходов.

Важной особенностью современной финансовой системы является то, что её инструменты перестали подкрепляться материальной базой, а стали лишь электронной записью на счетах. Это присуще доллару США, ценным бумагам, деривативам, внутренним и внешним долгам.

Очевидно, что подобная финансовая система, опирающаяся на доллар, при абсолютном доминировании США в мире неустойчива и чревата крахом. Это вопрос лишь времени, но необходима какая-то альтернатива.

Расчёты в национальных валютах

Началом запуска такой альтернативы могут быть расчёты между странами в национальных валютах. На текущий момент межгосударственные расчёты в национальных валютах осуществляют Россия, Китай, Белоруссия, Украина, Иран, ОАЭ и ряд других стран.

Обще- и меж-цивилизационные финансовые инфраструктуры

Для обеспечения расчётов в национальных валютах в первую очередь необходима соответствующая расчётная инфраструктура. И такая инфраструктура активно создаётся. Кроме Китая, Россия использует национальные валюты в торговле с рядом государств СНГ.

Золото

Также необходимо увеличивать долю золота в золотовалютных резервах, а не доллары. Золото — это единственный монетарный актив в мире, который не имеет рисков, присущих валютам, и является единственным всемирно признанным активом, который не привязан к какому либо конкретному государству, а, следовательно, в критических случаях, в том числе связанных с санкциями, может быть использован при расчётах с другими странами.



Золото по-прежнему осталось важной составляющей материально-финансовой основы экономик многих стран мира.

Нужно учитывать, что золото является конкурентом доллару. А основная часть ЗВР в золоте приходится на развитые страны. США использует его для того, чтобы укрепить резервную валюту — доллар. Как известно Россия тоже наращивает в ЗВР долю золота, что тоже не случайно.

Энергетический стандарт — смелый шаг вперёд

Абсолютной альтернативой может выступить энергетический стандарт обеспеченности денежных знаков. Подробнее об этом читайте в статье — «К энергетическому стандарту через золотой».



В экономике существует понятие — инвариант прейскуранта, который и может выступить основой новой финансовой системы. Сегодня роль такого инварианта выполняет доллар США.



При этом современная кредитно-финансовая система ничем не обеспечена. Инвариант прейскуранта, основанный на энергетическом стандарте может обеспечить устойчивость мировой финансовой системы на длительный период времени. При этом все национальные валюты во взаиморасчётах будут иметь стабильный курс, а значит перестанут зависеть от резервных валют.



Если какое-то государство объявит, что вводит энергетический стандарт обеспеченности своей национальной валюты и отныне всю продукция и сырьё продаёт только за неё, но не потому что так хочет, а чтобы защитить рынки и свою национальную валюту, то это государство автоматически станет конкурентоспособной экономикой.



А кризисы станут вполне объяснимым явлением в мировой практике. Другие государства, которые будут заинтересованы проводить собственную экономику, просто последуют примеру такого государства.

Инвариант прейскуранта — это продукт, участвующий в продуктообмене наравне с прочими продуктами, количеством которого исчисляются цены всех без исключения остальных продуктов. Цена самого инварианта всегда неизменна и равна 1, что и дало название термину.

В прошлом инвариант прейскуранта также выполнял функцию товара посредника в двухходовой схеме «Т1→Д→Т2», то есть функция инварианта и функция — быть средством платежа были слиты воедино.



Теперь в этом нет необходимости, поскольку после распространения «кредитных денег» и различных «денежных суррогатов», не имеющих какой либо собственной ценности, функции инварианта и средства платежа разделились и перестали быть связанными.



Средства платежа стали псевдоинвариантом, поэтому деньги в наше время — это то, что общество воспринимает в качестве денег.

Поэтому сегодня инвариант прейскуранта может выполнять только свою непосредственную роль — или первую функцию денег — быть измерителем цен всех остальных продуктов.

Государственные банки вместо частных контор

Сегодня нам нужна иная кредитно-финансовая политика. Но иной она может быть в суверенном государстве с национальным банком, целью которой будет восстановление и развитие производства, как единой системы, а не прибыль банкиров.

Заключение

Рыночная экономика с её заповедями должна быть признана неэффективной и не отвечающей современным вызовам времени. На её место должна прийти экономика инновационного развития. Нам необходимо понять, что мир вокруг нас не изменится, если мы не изменимся сами. И прежде всего, в собственных взглядах на окружающий нас мир.

Школа аналитики

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Кому должны все страны мира?

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