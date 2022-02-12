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Здоровый образ жизни советского человека. СССР. Знак качества с Иваном Охлобыстиным

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Здоровый образ жизни советского человека – не выдумки. «Физкультуру я люблю, смелость, волю закалю!» На протяжении семидесяти лет нас учили тому, что «В здоровом теле – здоровый дух». Занятия физкультурой были привычной и даже обязательной частью повседневной жизни. А агитплакаты, которые призывали к здоровому образу жизни, встречались советскому человеку буквально на каждом шагу. Сверхзадача такой тотальной агитации была проста: крепкое здоровье требуется гражданину страны Советов, чтобы приносить максимальную пользу обществу и родному государству.

Из чего состоял традиционный советский набор спортинвентаря для домашнего фитнеса? Как советский человек давал отпор простуде и вирусам? Что такое нормы ГТО и как их сдавать? – Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в новом выпуске программы «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fKLtvt26bEQ
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