Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы
01. На улице Гастелло
05. На Петровской набережной
06. Бюст Петра I на Петровской набережной
07. На набережной Большой Невы
08. На Адмиралтейской набережной
09. На Дворцовой набережной
10. Петроградская набережная
11. Румянцевский сад
12. У дома 2 по проспекту Бакунина
13. Дворцовая площадь
14. Демонстрация трудящихся на Дворцовой площади
16. Строительство Василеостровского рынка
17. Открытие легкоатлетического сезона, кольцевая эстафета в честь 1 мая
20. Парад физкультурников в честь открытия летнего легкоатлетического сезона
22. Футбольный матч «Зенит» – «Спартак»
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