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Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы

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01. На улице Гастелло








05. На Петровской набережной


06. Бюст Петра I на Петровской набережной


07. На набережной Большой Невы


08. На Адмиралтейской набережной


09. На Дворцовой набережной


10. Петроградская набережная


11. Румянцевский сад


12. У дома 2 по проспекту Бакунина


13. Дворцовая площадь


14. Демонстрация трудящихся на Дворцовой площади




16. Строительство Василеостровского рынка


17. Открытие легкоатлетического сезона, кольцевая эстафета в честь 1 мая






20. Парад физкультурников в честь открытия летнего легкоатлетического сезона




22. Футбольный матч «Зенит» – «Спартак»
источник
Источник: https://humus.livejournal.com/8251200.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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