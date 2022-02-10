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Итог двух лет агрессивной цифровизации. Ольга Четверикова

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NFT – зачем элиты загоняют людей в виртуальную реальность? Каков итог двух лет агрессивной цифровизации в России? И где, всё-таки, они совершили большую ошибку? Об этом говорит кандидат исторических наук Ольга Четверикова. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Uygm2X8X74
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