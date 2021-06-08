Выступление вице-премьера Марата Хиснуллина на XXII Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, организованной Высшей школой экономики и Сбербанком, буквально взорвало Интернет. В полемику с Хиснуллиным, заявившим, что в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить и это, якобы, позволит выровнять уровень жизни на соседних территориях, вступили губернаторы, ученые, общественные организации и простые граждане.

Пресс-секретарю президента пришлось разъяснять, что укрупнение регионов в России возможно, в некоторых случаях это даже будет экономически целесообразно, но только при соответствующей инициативе со стороны жителей конкретных субъектов. Тем не менее в презентации направления «Агрессивное развитие инфраструктуры», которое является частью проекта Стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года, уже заявлено создание в России 41 агломерации.

Идея укрупнения регионов давно витает в воздухе новой России. Несколько лет назад Центр стратегических разработок своими исследованиями уже пытался доказать, что нынешнее административное деление страны неэффективно.

При больших расстояниях, суровом климате, малочисленном населении, удаленности от торговых путей строительство инфраструктуры обходится очень дорого. Решить многие проблемы помогло бы создание 15-20 агломераций и слияние с ними близлежащих населенных пунктов. Как известно, жители крупных городов имеют больше возможностей для реализации своих прав на труд, охрану здоровья, образование, благоприятную окружающую среду.

Когда у Москвы появятся конкуренты в виде Иркутской, Краснодарской, Екатеринбургской и других центров притяжения, то из маленьких сел, деревень и депрессивных городков молодежь и образованные, амбициозные люди сами побегут в крупные города. Усилится миграция с Севера на Юг и это, по мнению современных стратегов, будет хорошо и для граждан, и в целом для страны.

Укрупнение территорий предполагалось начать с Юга России и под одним крылом, в большую метрополию слить Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область и Карачаево-Черкесию.

Учить Россию как жить взялись американские экономисты из Брукингского института Фиона Хилл и Клиффорд Гэдди, команда Пенсильванского университета, исследователи Московской новой экономической школы, эксперты Мирового банка и представители других, не менее известных на Западе организаций. В своей книге «Сибирское проклятие» они советуют «эвакуировать» население из депрессивных, северных, бесперспективных городов в Южный и Центральный регионы, а в Сибири добывать ресурсы вахтовым методом.

Авторы «Сибирского проклятия» полагают, что из-за большой удаленности городов друг от друга и низкой плотности населения строить дороги, прокладывать инфраструктуру – для нашей страны слишком дорого. А суровый климат большие расстояния, расходы на тепло и электричество – камень преткновения на пути развития экономики.

Во время пандемии коронавируса о «советах посторонних» забыли. Но для приверженцев глобальных преобразований представился новый повод напомнить о себе – растущая задолженность регионов и связанный с ней огромный дефицит местных бюджетов. К началу этого года долг регионов перевалил за 2,5 трлн рублей. Неподъемной гирей на шее субъектов Федерации повисли кредиты коммерческих банков (1 трлн рублей). Проценты по займам оказались настолько велики, что говорить о повышении уровня жизни трудового народа не приходится.

И хотя, как уверяют чиновники, в последнее время управление территориями улучшилось, сытой жизни в российской глубинке не предвидится. Долговая нагрузка Мордовии, например, приближается к 200% (только на обслуживание долга эта республика вынуждена направлять 1.5-2 млрд рублей ежегодно). За ней идут Хакасия (137%), Удмуртия (130%). К 100% по долговой нагрузке близки Калмыкия, Томская, Орловская, Псковская области. Государство их, конечно, в беде не оставит. На погашение процентов по кредитам будут выделены другие кредиты под небольшой процент, со сроком погашения 15 лет. Многим должникам такая рассрочка поможет перевести дух. Но для спасения утопающих одного этого мало.

Регионы должны научиться повышать собственные доходы, становиться инвестиционно привлекательными. Этим вопросом озаботилась специально созданная рабочая группа по региональному развитию и сокращению разницы в бюджетной обеспеченности регионов при правительстве РФ.

Она и должна подсказать должникам решения «по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности» бюджетов территорий.

Предложений о том, как ускорить решение долговой проблемы – хоть отбавляй.

По мнению либералов, российским регионам может помочь опыт Канады, где основная жизнь сконцентрирована в узкой полосе вдоль границы с США, а остальная территория осваивается вахтовым методом. Не отвергается и путь Китая, где на месте деревень, прилегающих к крупным городам, ударными темпами возводятся небоскребы, автобаны и скоростные железные дороги, ведущие в агломерации. Стремительно развивающийся технический прогресс хорошо запихнуть в города-миллионники, а людей с прилегающих территорий сселить в агломерации. При большом скоплении жителей в мегаполисах хорошо развивать бизнес, туризм, массовый досуг, вести строительство, поручив самые важные функции управления хозяйством цифровым технологиям.

Апробации передовых технологий на основе футурологических западных концепций, созданных в недрах корпораций Google, British Telecom, Intel, CISCO, Microsoft, судя по всему, уже началась. Несколько лет в Москве обсуждается концепция «Умный город – 2030», целью которой заявлено создание комфортной городской среды. Оцифровав и роботизировав все сферы городской жизни, широко внедрив искусственный интеллект (ИИ), жителей мегаполиса хотят освободить от многих бытовых забот: лечить на расстоянии, вживив в тело чипы, учить с сети, охранять с помощью камер видеонаблюдения.

Чудеса техники помогут вырваться вперед, обогнать других. Но кто вам сказал, что в угоду прогресса миллионы москвичей откажутся от личного автомобиля и пересядут на беспилотный электрический транспорт? Не получится ли так, что количество обычного автотранспорта вырастет в разы, из-за огромного скопления машин город будет постоянно накрывать смог, и дальше будет только хуже. За пределами огромного города вместо полей и лесополос появится бесконечно тянущийся шлейф из фабрик, заводов, складских помещений. Загородные дома станут доступными лишь привилегированной части общества.

Быстро превратить Москву в «умный город» можно только внедрив готовые решения. А они, наверняка, уже есть у известных американских футурологов, которые подробно описали будущее цифровизации человечества, «умные» дома и города. Но если мы возьмем на вооружение их технологии, то столкнемся с проблемой национальной безопасности.

Ведь в любой момент чужая система может быть взломана извне ЦРУ, АНБ. Для миллионного города это может обернуться катастрофой.

Решать в какой стране жить, должны не чиновники, а граждане. Закон позволяет им остановить любые проекты, идущие вразрез с их интересами. Так, например, совсем недавно был неожиданно прерван процесс объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Казалось бы, все шло по плану. Руководители двух регионов подписали меморандум об объединении территорий, посчитав, видимо, что убедили население НАО в целесообразности объединения. Главным аргументом такого решения должно было послужить то, что округ находится в сложном экономическом положении. После того, как меморандум был оглашен, жители Нарьян-Мара стали устраивать одиночные пикеты с пением гимна округа на Центральной площади города и собирать подписи против объединения. Против слияния регионов выступили объединения землячеств коми, ненцев, белорусского, чувашского и украинского народов, общественной организации «Казаки Арктики». Возникшие противоречия должен был разрешить референдум. Однако до референдума дело не дошло.

Как оказалось, главное противоречие – вовсе не в национальном факторе. Жители НАО прекрасно осознают, что лишение их округа статуса субъекта федерации означает не только сокращение чиновников (властных и бюджетных структур), но и потерю многими жителями благ и элементарных удобств.

Это касается работы и доходов, уменьшения вложений в социальную инфраструктуру, а также неудобств, связанных с необходимостью по любому поводу ездить в Архангельск.

Ведь в случае слияния двух территорий попасть на прием к врачу-специалисту, решать бытовые проблемы можно будет только в региональном центре. В итоге по многочисленным просьбам местных жителей вопрос объединения Архангельской области и автономного округа решено отложить, а вместо этого разработать совместную программу экономического развития двух регионов с участием Минэкономразвития.

Эксперименты с укрупнением регионов проходили в 2003 – 2008 годах. В то время в России за счет слияния соседних регионов появились пять новых субъектов Федерации. По замыслам авторов той административной реформы такие центры должны были стать «точками роста» и притяжения современных технологий, интеллектуального потенциала, что в итоге сыграло бы на повышение уровня жизни. Улучшения жизни, к сожалению, не произошло. Но политиков это почему-то не остановило.

Так для чего же нужна очередная административная кампания? Для того, чтобы улучшить статистку по продолжительности жизни, уровню бедности отстающих регионов?

Само по себе административное деление не может способствовать развитию территорий. Не в административном делении дело, а в том, как управляется страна. Нельзя же бесконечно ставить «прибыль и рентабельность» выше безопасности и целостности нашей Родины?

Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Наталья Зубаревич дает простой рецепт процветания территорий: «Оставляйте больше денег муниципалитетам, верните им полномочия – и станет лучше».

Федеральный центр может и должен помогать регионам кредитами и субсидиями. Но всех осчастливить из Москвы нельзя. Без расширения возможностей регионов, без активности местных властей проблему комплексного освоения и благоустройства гигантской территории нашей страны не решить.





