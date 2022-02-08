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Топ Ган: разбор фильма/Максим Токарев и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Максим Токарев обсуждают известный американский фильм. Как он создавался, какие в нём есть киноляпы, как «Топ Ган» повлиял на американское общество – в новом видео на нашем канале.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #МаксимТокаревЦИ #топган

3:40 – о создании фильма
7:35 – реальные прототипы «Топ Ган»
36:35 – ошибки и неточности фильма
1:08:57 – «Топ Ган» и влияние на американское общество
1:27:18 – анонс юбилейного фестиваля «Цифровая история»

Купить билет на юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве 19 и 20 марта: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/1885521/

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-CqeIssbUYc
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