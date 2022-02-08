Передовой авиационный наводчик или ПАН — всегда штучный специалист, уже «по условиям задачи» обязанный сочетать в себе выдающуюся физическую форму, звериную осторожность, ловкость и хитрость, недюжинную смелость и детальное понимание нюансов работы ударной авиации, ломающей сопротивление противника под незаметным боевым управлением авианаводчика. Выбирая скрытную позицию для наблюдения за целью и подготовки удара авианаводчик понимает — вот-вот противник начнёт поиск всеми своими силами, именно ПАН сейчас главная для него цель. Понимает и докладывает о готовности к работе. Предположу, что широкие массы если и слышали что-то об авианаводчиках, то скорее всего в контексте подвига Героя России — старшего лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего 17 марта 2016-го года под Пальмирой в окружении «духов». Вызвав авиаудар на себя.Десятки лет тому назад, в горах Афганистана авианаводчик нередко мог полагаться только на свои собственные силы, знания и смекалку. Будучи ограниченным в технических средствах целеуказания и скован в манёвре в силу специфического рельефа региона, авианаводчик в ходе КАЖДОЙ операции рисковал жизнью, всегда оставаясь в информационной тени. Когда я впервые услышал о полковнике Буркове, а позже в перовском музее Афганской войны увидел его фотографию со Звездой Героя — в общем-то и не задумался всерьёз о том, чтобы заняться поисками контактов Валерия Анатольевича. Полагал — просто не получится дотянуться до такого человека. А жаль.Несколько лет тому назад, в Лужниках, на концерте, посвящённом очередной годовщине вывода войск из Афганистана, сын дёрнул меня за руку — папа, смотри, кто это? Я повернулся. Рядом стоял мужчина высокого роста. Седая борода, глубоко запавшие глаза и Звезда Героя на чёрном облачении. Узнал его сразу: сочетание блеска Звезды и блеска глаз сомнений не оставляли. Валерий Анатольевич Бурков, а ныне инок Киприан, о котором и писали и рассказывали всякое: военный лётчик, штурман бомбардировщика, потерявший в Афганистане отца. Добровольно отправился на войну в качестве авианаводчика, подорвался на душманской мине в ходе боевой операции в горах и вернулся к жизни после тяжелейших ранений. Один из последних советских офицеров, удостоенных звания Героя, пережил несколько клинических смертей, долларовый миллионер, советник президента Российской Федерации, автор и исполнитель песен, добровольно отказавшийся от мирских благ, ушедший в иночество и несущий свой крест со звездой Героя Советского Союза на груди.Решимость познакомиться с Валерием Анатольевичем копилась-копилась и когда накопилась, один хороший человек, спасибо тебе большое, Алексей, помог необходимыми контактами Героя Советского Союза инока Киприана. Ожидания, честно говоря, меня не обманули: инок — значит «иной».✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq✉️ Для связи с редакцией: info©spezinform.ru (замените © в адресе на @).✉️ Для связи с Михаилом Михиным: mihin©spezinform.ru (замените © в адресе на @).✅ Вконтакте: https://vk.com/fotofirma✅ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011480165023⚠️ Поддержать «Специнформ» материально: http://tacticmedia.ru/donate/SpeZinform.php«Специнформ» в Instagram: https://www.instagram.com/spezinform«Специнформ» в Telegram: https://t.me/spezinform_ru или spezinform_ru#афган #специнформ #мывоеваливафгане #афганистан #армия #ссср #ветеран #ВВС #авиация #вертолёт #автомат #шурави #авианаводчик #самолёт #война