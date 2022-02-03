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О работе авианаводчика. Вспоминает Герой Советского Союза инок Киприан

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Передовой авиационный наводчик или ПАН — всегда штучный специалист, уже по условиям задачи обязанный сочетать в себе выдающуюся физическую форму, звериную осторожность, ловкость и хитрость, недюжинную смелость и детальное понимание нюансов работы ударной авиации, ломающей сопротивление противника под незаметным боевым управлением авианаводчика. Выбирая скрытную позицию для наблюдения за целью и подготовки удара авианаводчик понимает — вот-вот противник начнёт поиск всеми силами, именно ПАН сейчас главная для него цель. Понимает и докладывает о готовности к работе.

Предположу, что широкие зрительские массы если и слышали что-то об авианаводчиках, то скорее всего в контексте подвига Героя России — старшего лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего 17 марта 2016 года под Пальмирой в окружении «духов». Вызвав авиаудар на себя.

Десятки лет тому назад, в горах Афганистана авианаводчик нередко мог полагаться только на свои собственные силы, знания и смекалку. Будучи ограниченным в технических средствах целеуказания и скован в манёвре в силу специфического рельефа региона, авианаводчик в ходе КАЖДОЙ операции рисковал жизнью, всегда оставаясь в информационной тени.

О работе советского авианаводчика в Афганистане рассказывает Герой Советского Союза инок Киприан. С полной версией этого видеоинтервью вы сможете ознакомиться в цикле «Специнформа» «Мы воевали в Афгане».

✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tvysYnk5EYg
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