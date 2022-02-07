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Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 1

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Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 1.
- Какие источники по истории воздушных сражений Великой Отечественной войны были доступны для изучения в 20 веке?
- Какие критерии оценки боевой эффективности авиации используются в современной историографии?
- Как Люфтваффе готовилось к нападению на СССР и борьбе с ВВС Красной Армии?
- Какие приёмы, технику и вооружение использовали Люфтваффе при борьбе с ВВС Красной Армии?
- Что не хватало истребительной авиации ВВС Красной Армии для эффективной борьбы с Люфтваффе?
- С помощью каких мероприятий пытались восстановить разгромленные части ВВС Красной Армии?
Продолжение следует!

Предыдущие ролики Г.П. Серова.
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 1:
https://youtu.be/lJue0mFo_Q0
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 2:
https://youtu.be/EEaRhDErQNc

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ju1d1A6rcuI
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