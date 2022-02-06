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Великая армия: гренадёры и вольтижеры/Сабир Еникеев и Егор Яковлев

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Сабир Еникеев продолжает рассказывать про Великую армию Наполеона. В этот раз речь об эволюции и устройстве элитных частей пехоты – гренадерах и вольтижерах.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cS3hU0IeHGE
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