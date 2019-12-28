Гроза врагов России и создатель военной разведки: великий русский воин из древнего шотландского рода (ФОТО)

27 декабря 258 лет назад в бюргерской ганзейской семье де Толли, являвшейся ответвлением старинного дворянского шотландского рода Барклай, родился Михаил Богданович Барклай де Толли (при рождении Михаэль Андреас Барклай де Толли).

Биография легендарного фельдмаршала в историческом материале НИИ Военной истории Генштаба ВС РФ.

Детство будущего фельдмаршала

Михаил рано потерял своих родителей. Своим воспитанием он обязан родному дяде по материнской линии, бригадиру фон Вермелену, «который не щадил издержек для доставления ему лучших учителей, записал его, по обычаю того времени, ещё в младенчестве, вахмистром в Новотроицкий кирасирский полк».

В 1776 году 15-летний юноша был определён на военную службу в ряды Псковского карабинерного полка (по другим источникам, начал карьеру как офицер кирасирского полка). В 1778 году он был произведён в корнеты, а следующий офицерский чин поручика получил только через восемь лет.

Молодой офицер де Толли

Незнатное происхождение Барклая сказалось в его продвижении по службе, ему понадобилось более 20 лет, чтобы достигнуть чина полковника.

В 1786 году молодой офицер переводится в Финляндский егерский корпус. Через два года Михаила Богдановича определяют адъютантом к генерал-поручику принцу Ангальт-Бернбургскому с производством в капитаны.

Принц первый обратил внимание на военные дарования Барклая, умирая от тяжёлого ранения, он передал ему свою шпагу, с которой тот никогда не расставался.

Секунд-майором он участвовал в русско-турецкой войне 1787–1791 годов. В 1788 году принимал участие в штурме Очакова и был награждён «За примерное мужество» орденом Св. Владимира 4-й степени. В следующем году отличился в битве под Каушанами, при взятии Аккермана и Бендер.

Памятник М. Б. Барклаю де Толли, г. Черняховск, Калининградская область. Уст. в 2007 г. Скульптор — народный художник РФ В. А. Суровцев, архитектор — В. В. Пасенко

Образцовый командир

В 1790 году Барклай де Толли переводится в Финляндскую армию, в рядах которой участвует в Русско-шведской войне 1788–1790 годов. Исполняя обязанности дежурного офицера, «За отличия в деле при Пардакоски был пожалован премьер-майором». По окончании войны со шведами он переводится в Санкт-Петербургский гренадерский полк.

В 1794 году уже командиром батальона Барклай участвовал в боевых действиях против польских конфедератов и за личную храбрость и особые отличия, оказанные при взятии штурмом укреплений Вильны и при разгроме отряда полковника Грабовского близ Гродно, награждён орденом Св. Георгия 4-й степени.

На следующем этапе военной службы произведённый в подполковники Барклай переводится в Эстляндский егерский корпус и назначается командиром 1-го батальона, переформированного при воцарении Павла I в 4-й егерский полк. В 1798 году в чине полковника Барклай становится шефом этого полка. Командуя полком, делает его образцовым, и император присваивает ему чин генерал-майора.

В 1805 году Михаил Барклай де Толли участвовал в Аустерлицком сражении. В Русско-прусско-французской войне 1806–1807 годов командовал 6-й пехотной дивизией.

Военная слава Барклая

Военная слава Барклая начинается в кампанию 1806 года, когда он командовал передовым отрядом и под Пултуском не только выдержал атаку войск маршала Ланна, но вместе с подоспевшими войсками генерал-лейтенанта Остен-Сакена перешел в наступление и опрокинул дивизию французского дивизионного генерала Гюдена.

Барклай отличился и в сражении при Прейсиш-Эйлау. Командуя арьергардом при отступлении русской армии к Ландсбергу и Прейсиш-Эйлау, дал возможность главнокомандующему русской армией генералу от кавалерии Беннигсену сосредоточиться на позиции у этого города, выдерживая у Гофа напор почти всей армии Наполеона. В сражении Михаил Богданович был тяжело ранен в правую руку с раздроблением кости и принуждён удалиться из армии для длительного лечения в Мемель, получив, кроме орденов Св. Георгия 3-й степени, Св. Владимира 2-й степени, Прусский орден Красного Орла и очередной чин.

Дж. Доу. М. Б. Барклай де Толли. 1829 г. Военная галерея Зимнего дворца. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург mihail_barklay_de_tolli.jpg

Визит Александра I

«Во внимание к его выдающимся боевым заслугам и мужеству», находящегося на излечении генерал-лейтенанта М. Б. Барклая де Толли посетил император Александр I. У них состоялся продолжительный разговор о тогдашних военных событиях и состоянии русской армии. Собственно, с этого разговора и начинается взлёт карьеры военачальника. И не случайный. Государь намеревался выказать внимание герою, так сказать, увенчать доблесть лаврами.

Однако разговор с раненным военачальником принял совершенно неожиданный поворот. М. Б. Барклай де Толли изложил императору свой, детально разработанный, стратегический план будущей войны с Наполеоном на территории России, а что такая война произойдет, он не сомневался.

В ходе Русско-шведской войны 1808–1809 годов корпус под командованием генерал-лейтенанта Барклая де Толли в конце кампании за двое суток совершил переход в 100 вёрст по льду Ботнического залива через пролив Кваркен в зимнюю жестокую стужу, «опрокинув неприятеля… покорил целую область», что заставило шведов вступить в переговоры.

Почти треть Шведского королевства была уступлена России. 20 марта 1809 года Михаил Богданович был произведён в генералы от инфантерии и назначен главнокомандующим Финляндской армией, а после заключения мира — генерал-губернатором новоприобретённой Финляндии и при заключении мира награждён орденом Св. Александра Невского.

В 1809 году в Русской императорской армии насчитывался 61 генерал-лейтенант. В этом списке Михаил Богданович занимал 47-е место по старшинству производства. Когда Александр I пожаловал его в генералы от инфантерии, обойдёнными оказались 46 военачальников. Почти все они сочли себя незаслуженно обиженными, а некоторые даже в знак протеста подали прошение об отставке.

На посту военного министра

Недолго Барклай управлял Финляндией, «но правосудием своим, строгою дисциплиною войск и попечительностию о благе всех сословий успел приобресть всеобщую любовь и уважение». Заслуги на посту губернатора позволили ему подняться выше — с 20 января 1810-го до 24 августа 1812 года он занимает пост военного министра.

За кратчайший срок генерал от инфантерии Михаил Барклай де Толли реорганизовал Военное министерство: были созданы Военный учёный комитет, Военное топографическое бюро и др.

Руководил изданием «Учреждения для управления большой действующей армией», в котором определялись права и обязанности высших начальников и штат полевого штаба. Провёл большую работу по усилению армии. Ввёл корпусную организацию войск и новые воинские уставы, добился усовершенствований в боевой подготовке и довольствии войск, увеличения численности армии до 1275 тыс. человек и строительства новых крепостей Бобруйск и Динабург.

Создатель военной разведки

Портрет М. Б. Барклаяде Толли.Неизвестный художник. Миниатюра на кости.1910-е гг. Музей-панорама«Бородинская битва»

Барклай де Толли создал военную разведку, разработал и внедрил все основные принципы её работы. До Барклая вся разведывательная информация поступала по дипломатическим каналам, и зачастую даже не попадала к военным. Анализ новым военным министром качества донесений глав дипломатических миссий России привёл к неутешительному выводу: эти донесения «недостаточно обращали внимания на все относившееся до военных приготовлений в Европе». Те же сведения, «которые доходили дипломатическим путем до канцлера Румянцева, не всегда сообщались военному министерству».

Военный министр создал первый специальный центральный разведывательный орган, получивший наименование «Экспедиция секретных дел при военном министерстве» (затем — Особенная канцелярия при Военном министре). В посольства и миссии, где главами состояли «послы военных генеральских чинов», были направлены для разведывательной работы офицеры в официальном качестве адъютантов таких послов-генералов.

Но в первую очередь рекомендовалось создание агентурной сети из числа иностранцев. В это время появляется понятие «агент» применительно к иностранцу, привлекаемому к сотрудничеству с русской разведкой.

Одновременно под руководством военного министра наряду со стратегической развернулась и тактическая разведка. Штабы армий и корпусов, дислоцированных на западной границе, начали сбор разведывательных сведений и материалов о сосредоточении французских войск на сопредельных территориях.

Война 1812 года

Барклай подготовил план войны в случае вторжения Наполеона. По плану военного министра, русская армия должна была «тащить за собою Наполеона до Волги, измотав противника без боев, на одних переходах, отрезать ему путь к отступлению и полностью уничтожить. Великая армия под предводительством Бонапарта должна была бесследно исчезнуть в российских просторах, без всякого отступления».

«Если бы мне пришлось действовать против Наполеона, — говорил царю Барклай, — я вёл бы отступательную борьбу, увлёк бы грозную французскую армию в сердце России, даже на Москву, истощил бы и расстроил её и, наконец, воспользовавшись суровым климатом, заставил бы Наполеона на берегах Волги найти вторую Полтаву». Эти словами Александр I был потрясен, и план стратегического отступления русской армии к Волге не был принят.

В Отечественной войне 1812 года генерал от инфантерии Барклай де Толли командовал 1-й Западной армией, развернутой на линии Россиены — Лида на петербургском направлении.

После окончания войны генерал-фельдмаршал продолжал служить Отечеству.

Памяти фельдмаршала

В начале 1818 года Барклай испросил позволения отправиться в Германию для лечения на минеральных водах, но, не доехав до места, скончался 14 мая в возрасте 57 лет на мызе Штилитцен (ныне — пос. Нагорное Черняховского района Калининградской области) недалеко от города Инстербург (в настоящее время г. Черняховск Калининградской области).

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Памятник М. Б. Барклаю де Толли у Казанского собора в Санкт-Петербурге. Скульптор Б. И. Орловский, архитектор В. П. Стасов

30 мая его тело было доставлено в Ригу, где состоялась траурная церемония. Во дворе кирхи Святого Якоба состоялось отпевание и отдание воинских почестей — в присутствии священнослужителей всех конфессий и гражданской администрации города, а также представителей военного гарнизона под командованием генерал-лейтенанта Паскевича.

Память о русском полководце навсегда сохранится в истории. В 1823 году вдова Барклая де Толли, по проекту архитектора Щедрина построила в Йыгевесте (ныне в Эстонии) мавзолей, который сохранился до наших дней.

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Фамильный мавзолей М. Б. Барклая де Толли в Йыгевесте, Эстония

14 февраля 1833 года император Николай I в память о военачальнике повелел 1-й гренадерский карабинерный полк впредь именовать «карабинерным генерала-фельдмаршала князя Барклая де Толли полк». С 1857 года он стал называться Несвижским 4-м гренадерским генерал-фельдмаршала князя Барклая де Толли полком и только после Октябрьской революции 1917 года был расформирован.

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Памятник генерал-фельдмаршалу Б. М. Барклаю де Толли у Казанского собора. Санкт-Петербург. Уст. в 1837 г. Скульптор — Б. И. Орловский, литьё — В. П. Екимов, архитектор — К. А. Тон

В Москве и Черняховске Калининградской области одна из улиц носит имя полководца. Бюст Б. М. Барклаю де Толли установлен в зале славы (Вальхалле) в Германии, на Аллее воинской славы в Мариинском сквере города Краснодара. В Великом Новгороде на памятнике «1000-летие России» среди 129 фигур самых выдающихся личностей в российской истории есть фигура военачальника.

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Бронзовый бюст М. Б. Барклаю де Толли. Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник. Уст. в 1947 г. Скульптор З. И. Азгур

Памятники генерал-фельдмаршалу установлены на его могиле в Йыгевесте, Санкт-Петербурге на Невском проспекте в сквере перед Казанским собором, в Москве у «Кутузовской избы», Тарту и Риге. В Черняховске на центральной площади города установлена конная статуя полководца.

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Памятник М. Б. Барклаю де Толли в Риге. Уст. в 1913 г. Скульптор — В. Вандшнейдер-Шарлоттенбург. Открытка 1-й половины XX в. Восстановлен в 2001 г. Евгением Гомбергом

Статья подготовлена на основе материалов научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России​

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